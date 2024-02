Depremin üzerinden bir yıl geçti: Hataysporlu futbolcular o günleri unutamıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından Teknik Direktör Volkan Demirel'in koordinesinde toparlanarak Mersin'de çalışmalarını sürdürmeye başladı. Ev sahibi olduğu karşılaşmalara Mersin Stadyumu'nda sahaya çıkan Hatayspor, antrenmanlarına da Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'nde yer alan sahada devam ediyor. Depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen o acı günleri unutamayan teknik heyetten futbolculara kadar tüm kadro, her maça Hatay için çıkıyor. Futbolculardan Kerim Alıcı ile Mehdi Boudjemaa da afetin yıl dönümünde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yaşanan o günleri anlatan futbolculardan Kerim Alıcı, "Zor günler yaşadık, takım arkadaşımız, sportif direktörümüzü, çalışan arkadaşlarımızı kaybettik. Hepsinin mekanı cennet olsun. Tüm vefat edenlere rahmet diliyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Biz bu sene onlara umut olmak yüzlerini güldürmek için hocamızın direktifleri doğrultusunda her şeyimizi sahaya vermeye çalışıyoruz" dedi.

"Hedefimiz tüm Hatay halkını mutlu edebilmek"

Yaşadıklarının kolay olmadığına dikkat çeken Alıcı, "Atsu, Taner abi, malzemecimiz Onur, çalışanımız Suzan hepsi güzel insanlardı. Allah'ta rahmet diliyorum. O süreçten sonra futbola odaklanmamız kolay olmadı. Bir şekilde hayat devam ediyor. Onların acısını kalbimizde hissediyoruz. Bu senede sahaya çıkıp mücadelemizi verip tüm Hatay halkını mutlu edebilmek hedefimiz" diye konuştu.

"Bizim de hedefimiz Hatay'a dönmek"

Hatay'ın depremden sonraki sıkıntılı sürecinin devam ettiğini belirten Alıcı, "Bizim isteğimiz Hatay'a bir an önce dönmek, orada devam etmek. Şu an Hataylılar Mersin'e gelerek bizi yalnız bırakmıyorlar. Her zaman onların gücünü arkamızda hissediyoruz. Şehri ayağa kaldırmak istiyoruz. Şehir ayağa kalktığı zaman bizim de hedefimiz oraya dönmek. 2 maçtır güzel bir galibiyet serisi yakaladık. Bunun için mutluyuz. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız da oldu, onlar da bize güç sağlayacaktır. Umarım aldığımız galibiyetleri devam ettiririz güzel bir seri yakalarız" diyerek sözlerini tamamladı.