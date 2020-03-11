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Depremin denizdeki izi dev vinç ile yıkılıyor!

İzmit'te, 17 Ağustos 1999 depreminde kara bağlantısı yıkılan ve o günden bu yana atıl durumda olan iskelenin yıkımına başlandı. Deniz uçağı ve küçük deniz araçları için tehlike oluşturan iskelenin yıkımı ise 4 bin 586 groston ağırlığındaki ve 100 metre yüksekliğindeki dev deniz vinci gerçekleştiriliyor

11.03.2020 - 09:46 | Güncelleme: ABONE OL
izmit
DHA

Seka Kağıt Fabrikası’nın çalıştığı yıllarda fabrikaya hizmet veren ve 17 Ağustos 1999 depreminde kara ile bağlantı kısmı yıkılan beton iskele, yıllardır İzmit Seka Park sahilinde atıl durumda bulunuyor.

 

DHA'nın haberine göre, Türkiye’nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi olan Seka Park sahilinde 20 yıldan uzun süredir atıl durumda bulunan iskele, bölgeyi kullanan deniz uçağı ve küçük deniz araçları için tehlike oluşturuyor.

Zaman içerisinde oluşan erozyon ve paslanmanın etkisiyle kendiliğinden yıkılma riski oluşan iskelenin yıkımına başlandı. İskelenin üzerinde bulunan iş makineleri iskeleyi yıkarken, beton parçaları ise vinçle alınıyor.

DENİZ TİPİ ÖZEL VİNÇ GETİRİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ihale sonrasında iskelenin yıkımı için 4 bin 586 groston ağırlığında ve 100 metre yüksekliğinde deniz tipi özel vinç getirildi. Yıkım için getirilen ve 680 ton ağırlık kaldırabilen deniz tipi yüzer vinç, aynı zamanda seyir halindeyken gövdesi üzerinde 700 tona kadar ağırlık taşıyabiliyor.

Onlarca işçinin çalıştığı iskelede yıkımının yaklaşık 1 ayda tamamlanması bekleniyor.

 

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