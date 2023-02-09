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Haberler Dünya 7.7 yolu bu hale getirdi! Depremin ardından Hatay'da yolda oluşan büyük çatlaklar böyle görüntülendi - Gündem haberleri

Depremin ardından Hatay'da yolda oluşan büyük çatlaklar böyle görüntülendi

Reuters'ın servis ettiği drone görüntüleri, depremin ardından Hatay ile Halep'i birbirine bağlayan yoldaki büyük çatlakları gözler önüne serdi

Giriş: 09.02.2023 - 07:48 | Güncelleme: ABONE OL
7.7 yolu bu hale getirdi! Depremin ardından Hatay'da yolda oluşan büyük çatlaklar böyle görüntülendi - Gündem haberleri
Hatay'da yoldaki büyük çatlaklar böyle görüntülendi!
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Reuters / HABERTURK.COM

Reuters haber ajansının servis ettiği drone görüntüleri, depremin ardından Hatay Halep yolunda oluşan çatlakların büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Türkiye, 6 Şubat günü merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremle derinden sarsıldı. Deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Kilis, Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa'yı ciddi şekilde etkiledi. Türkiye'yi sarsan deprem Suriye'de de hissedildi, binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Depremlerin ardından Hatay'da yolda meydana gelen büyük çatlaklar oluşmuştu. Reuters'ın servis ettiği görüntülerde, Hatay Halep yolunda meydana gelen çatlakların büyüklüğünü gözler önüne serdi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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