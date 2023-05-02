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Depremi hasarsız atlatan Perre Antik Kenti'nde kazılar başladı

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden, Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde ara verilen kazı çalışmaları yeniden başlatıldı

Giriş: 02.05.2023 - 13:50 | Güncelleme: ABONE OL
Depremi hasarsız atlatan Perre Antik Kenti'nde kazılar başladı
AA

Adıyaman Müze Müdürlüğü Başkanlığı ve Adıyaman Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Kahraman Yağız'ın bilimsel danışmanlığında, Örenli Mahallesi'nde bulunan antik kentte 60 kişilik ekiple kazı çalışması başladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremleri hasarsız atlatan, sur duvarları, halen kullanılan çeşmesi ve yaklaşık 200 kaya mezarının bulunduğu Perre'nin turizme katkı sağlaması hedefleniyor.

Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, gazetecilere, Perre Antik Kenti'nin Kommagene Krallığı'nın 5 eyaletinden biri olduğunu söyledi.

Kommagene Krallığı'nın Adıyaman'ın idari sınırları içerisinde kalan bölümde 3 eyaletinin olduğuna işaret eden Gelse, şöyle konuştu:

"Bunlardan bir tanesi Samosata, bugünkü ismiyle Samsat diye bildiğimiz yerdir. Samsat eyaleti bugünkü Atatürk Baraj Gölü'nün suları altında kalmıştır. İkinci şehir Arsemia dediğimiz yazlık şehir. Üçüncü şehir de şu an üzerinde bulunduğumuz Perre Antik Kenti'dir.

Bugünkü Adıyaman'ın idari sınırlarının dışında kalan Kommagene Krallığı'na ait iki eyaletimiz daha var. Bunlardan biri bugünkü Gaziantep il sınırları içerisinde bulunan Zeugma, ikincisi ise Kahramanmaraş sınırları içerisinde kalan eyalettir.

Bu 5 eyaletten Perre Antik Kenti şu an üzerinde bulunduğumuz alanda kurulu bir şehirdi. Bu antik şehir milattan sonra 130 yılında kurulmuş bir şehirdir, bizim bugünkü tarihi kayıtlarımıza göre böyle. Ancak burada yapılan kazılarla bu tarihi kayıtların çok daha eskiye doğru dayandığı kanaatindeyiz."

Gelse, Perre Antik Kenti'nde 2020 yılında ilk bilimsel kazıların başladığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Bu sene 3. dönemini başlatıyoruz. Tabii Adıyaman'ın da içerisinde bulunduğu 11 ilin bulunduğu bölgede çok büyük bir deprem yaşadık. Bu deprem sonrası bir taraftan yaralarımızı sararken bir taraftan da şehrin her alanda normal akışına dönmesi için gerekli çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz.

Bu çalışmalardan bir tanesi; Adıyaman'da turizmin hızla başlaması için öncelikle turizm işletmeleri ve otelcilerimizle yaptığımız birtakım görüşmelerin sonucunda yaklaşık 3 hafta önce Adıyaman'da deprem bölgesinde turizm sezonunu ilk açan il olduk. Güney Kore'den, Amerika'dan, İtalya'dan, Almanya ve Japonya'dan turistler Adıyaman'a gelmeye başladı."

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