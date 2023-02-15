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Depreme karşı telefonlarda olması gereken 5 mobil uygulama

Depreme karşı alınabilecek önlemlerden biri de doğru mobil uygulamaları edinmek. Acil bir duruma karşı özel olarak geliştirilen bu uygulamalar, kişilerin konum bilgisini paylaşarak yer tespitine ve sağlık ekiplerinin anında müdahale etmesine imkân sağlıyor.

Giriş: 15.02.2023 - 10:52 | Güncelleme: ABONE OL
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  • AFAD ACİL

    AFAD Acil mobil uygulaması, tek tuşla acil çağrı yapabiliyor. Acil çağrı görüşmesinin internet üzerinden yapılabilmesine, konum servisi ile arayan kişinin bulunduğu noktanın tespit edilmesine olanak sağlayan uygulama sayesinde GSM hatlarında oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilmesi hedefleniyor.

    Afet bölgelerindeki AFAD Acil kullanıcıları, tek tuşla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşarak durumlarını bildirebiliyor, yardım taleplerini iletebiliyor. Ayrıca afet anında sesli görüşme imkânı olmayan vatandaşlarımız ise uygulama içindeki hazır mesajları kullanarak mesaj yoluyla da iletişim kurabiliyor.

  • DEPREM BİLGİ SİSTEMİ 3.0

    Kandilli Rasathanesi'ne ait bu uygulama, Türkiye ve yakın çevresinde gerçekleşen depremler hakkında kullanıcıları bilgilendiriyor ve kişileri, bulundukları konumun deprem tarihi hakkında bilgilendiriyor. 

    Uygulama aynı zamanda, bir deprem olduğunda bunu hisseden kullanıcılara depremi nasıl hissettiklerini sorarak bu verileri Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsüne iletiyor. Bu sayede herhangi bir deprem olduğunda o depremin nerede, nasıl hissedildiği ve depremin verdiği hasarın veya etkilerinin coğrafi bir haritası çıkarılıyor.

  • DÜDÜĞÜM

    Enkaz veya acil durumlarda düdük sesi çıkartarak konumunuzun belirlenmesine yardımcı olan bir uygulamadır. Önceden belirlediğiniz iki farklı numaraya mesaj atarak ilgili kişilere konumunuzu ulaştırır.

  • AKUT GÜVENDEYİM

    Uygulama, "Güvendeyim" butonuna bastığınızda önceden belirlediğiniz 10 kişiye konum bilgisi içeren bir mesaj göndererek, yakınlarınıza iyi olduğunuzu belirtmenize olanak sağlar. Uygulama internetle değil mesaj yoluyla çalışıyor. 

  • 112 ACİL YARDIM BUTONU

    112 acil yardım butonu uygulamasını kullanarak acil durumlarda sizin ya da yakınlarınızın yaşadığı veya çevrenizde gerçekleşen acil müdahale gerektiren bir olayda acil servisi haberdar edebilir ve uygulamanın göndereceği konum bilgisiyle, size en kısa sürede ulaşılmasını sağlayabilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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