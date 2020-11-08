Depreme karşı örnek güçlendirme!

Edinilen bilgilere göre apartman 17 Ağustos 1999'daki depremde hasar gördü. Apartman sakinleri inceleme yaptırınca binanın güçlendirilmesi gerektiği ortaya çıktı.
DHA'nın haberine göre, hak sahipleri güçlendirme konusunda anlaşamayınca konu mahkemeye taşındı. 2000 yılında başlayan mahkeme süreci 2005 yılında sona erdi. Mahkeme binanın güçlendirilmesine karar verince apartman yönetimi de güçlendirme yöntemleri arasından 'çelik sistemli' olana karar verdi ve kısa sürede güçlendirildi.
TÜRKEKUL: BETONARME İLE DAİRELER YÜZDE 20 KÜÇÜLÜYORDU
Apartman yöneticisi emekli kaptan pilot Saim Türkekul süreçle ilgili konuştu. İncelemelerin üniversitede yapıldığını ifade eden Türkekul, "Binayı güçlendirmede 2 yöntem vardı. İkisini de Kültür Üniversitesi laboratuvarlarında incelettik. Birisi betonarme sistemiydi. Betonarme sisteminde daireler yüzde 20 oranında küçülüyordu. Bunun üzerine binanın çelik epoksi sistemi ile güçlendirilirse, kiraya çıkmayacağımız, bütün sistemlerin çalışacağı ve her dairede 2 günlük çalışma ile binanın bu şekilde güçlendirilmesinin daha ekonomik olacağını düşündük, buna karar verdik. Binamız şu anda İstanbul Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden bilirkişi raporuna göre 8,6 şiddetindeki depreme dayanabilecek şekildedir" dedi.
"ÇELİKLER, KARABÜK'TE ÖZEL ÜRETİLDİ"
Binanın dış görünüşünün kendilerini de rahatsız ettiğini ifade eden Türkekul, şunları söyledi: "Biz aynı zamanda betonarme sistemi de denedik. O projede hem daireler yüzde 20 oranında küçüldü hem de Kültür Üniversitesi laboratuvarlarında yapılan incelemede 5,9 şiddetindeki depremde binamız çatladı. Denemeye biraz daha devam edilince 6,3 şiddetindeki depremde bina tamamıyla çöktü. Bu bina olduğu gibi çeliktir.
Tüm kolon ve kirişler güçlendirildi. Binanın önünden yol geçtiği için burası yamuk. Yamuk olduğu için ağırlık merkezi bulunamıyor. Kare veya dikdörtgen olması lazım. Onu sağladık. Bu çelikler Karabük'te özel olarak, esnediği zaman eski halini alacak şekilde üretildi. Dışardan bakınca milletin midesi bulanıyor, biz de utanıyoruz ama kaplatmak için para vermiyorlar. Bu zamana kadar İstanbul ve çevresindeki depremlerde hiç kimse evinden çıkmadı. Deprem anında çay bardağının içindeki kaşık oynamıyor."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!