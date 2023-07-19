Depreme Dayanıklı Şehirler paneli Salt'ta

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Salt,Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı ve Pattu Mimarlık iş birliğiyle düzenlenen Yarının Depreme Dayanıklı Şehirleri sergisi kapsamında bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Farklı disiplinlerden uzmanların katılımıyla hazırlanan program, deprem riskinin azaltılması, afet risk iletişimi ve katılımcı planlama yaklaşımı gibi konulara odaklanıyor. Herkesin katılımına açık ve ücretsiz program, 18 Temmuz Salı günü Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da serginin ortaya çıkış sürecine dair bir söyleşiyle başladı.

27 Ağustos’a kadar Salt Beyoğlu’ndaki Forum alanında yer alacak sergi, 6 Şubat depremlerinin ardından gelecekteki afetlere karşı gerekli önlemlerin alınması ve “afet” olgusunun farklı açılardan incelenmesi konusundaki ihtiyacı merkeze alıyor. Sergi süresince devam edecek etkinlikler, geleceğin kentlerinin tasarım prensiplerini ele alırken, deprem olgusunun bilimsel arka planına ışık tutmayı ve depreme dayanıklı kentlerin planlanmasına yönelik katkı sağlamayı amaçlıyor.

PROGRAM

Panel: “Deprem Riskini Azaltmak”

25 Temmuz Salı, 17.00, Salt Beyoğlu, Açık Sinema

Konuşmacılar: Mehmet Nuray Aydınoğlu, Ceyhun Eren, Azime Tezer, Sibel Kalaycıoğlu

Moderatörler: Eser Çaktı, Emin Yahya Menteşe

Panel: “Geleceğin Kentlerini Birlikte Planlama”

1 Ağustos Salı, 17.00, Salt Beyoğlu, Açık Sinema

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Konuşmacılar: Gürkan Akgün, Kemal Duran, Pelin Pınar Giritlioğlu

Moderatörler: Eser Çaktı, Emin Yahya Menteşe

Panel: “Afet Risk İletişimi”

15 Ağustos Salı, 17.00, Salt Beyoğlu, Açık Sinema

Konuşmacılar: İnci Çınarlı, Gürhan Ertür, Iain Stewart, Fundanur Öztürk

Moderatörler: Eser Çaktı, Emin Yahya Menteşe

Çalıştay: “Yarının İstanbul’unda Riski Anlamak”

22 Ağustos Salı, 17.00, Salt Beyoğlu, Forum ve Mutfak

Yürütücüler: Eser Çaktı, Emin Yahya Menteşe

Sergi paralelindeki etkinliklere ilişkin ayrıntılı bilgi için saltonline.org adresini ziyaret edebilirsiniz.