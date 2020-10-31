İzmir depreminden gelen görüntüler izleyenler korkuttu. Özellikle denizin taşması çok konuşuldu. Uzmanlar yaşanan korkunç depreme dair açıklamalar yapıyor. Deniz Jeoloğu ve Jeofizikçisi Cenk Yaltırık, sosyal medya hesabından tsunami ihtimaline dair bilgiler paylaştı. Depremden sonra tsunami neden oluşur? Marmara Denizi'nde tsunami olabilir mi?
DEPREMDEN SONRA TSUNAMİ NEDEN OLUŞUR?
Deniz Jeoloğu ve Jeofizikçisi Cenk Yaltırık, İzmir depreminin ardından en çok merak edilen konulardan biri olan tsunami konusunda sosyal paylaşım patformu Twitter üzerinden bilgi verdi. Cenk Yaltırık tweet dizisinde şöyle dedi:
"Bazı depremlerde neden tsunami oluşur, bazılarında oluşmaz? Marmara'da tsunami olabilir mi?
Depremden sonra tsunami oluşması için fayın düşeyde hareket etmesi gerekir. Bu durumda su kütlesi, yer değiştiren su miktarı kadar ilk dalgayı oluşturduktan sonra karaya doğru ilerler. Kıyının derinliği ve yapısına bağlı olarak dalganın tırmanma yüksekliği değişir. Dar körfezlerde ve limanlarda, su sıkıştırılamadığından dolayı, tırmanma dalgasının boyu giderek artar. Sisam ve Sığacık körfezinde oluşan tsunami dalgası, fayın düşey atımından kaynaklandı.
MARMARA DENİZİNDE TSUNAMİ OLABİLİR Mİ?
Marmara Denizi gibi yerlerde ise yanal atımdan dolayı, ancak topoğrafik farklılar harekete geçtiğinden sınırlı bir tsunami oluşabilir.
Marmara'da oluşan tarihsel tsunamilerin kaynakları, deniz altı heyelanlarıdır. Bu heyelanları depremler tetikleyebilir. Boğazın dar giriş yapısından dolayı, haliçte, çekmece göllerinde, sahile dik sokaklarda deniz altı heyelanların oluşturduğu tsunamiler etkin olabilir.
Eğer kıyıdaysanız ve denizin çekildiğini görürseniz, bunu gözlemlediğiniz anda kesinlikle yüksek alanlara doğru çıkmanız gerekir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!