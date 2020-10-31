İzmir depreminden gelen görüntüler izleyenler korkuttu. Özellikle denizin taşması çok konuşuldu. Uzmanlar yaşanan korkunç depreme dair açıklamalar yapıyor. Deniz Jeoloğu ve Jeofizikçisi Cenk Yaltırık, sosyal medya hesabından tsunami ihtimaline dair bilgiler paylaştı. Depremden sonra tsunami neden oluşur? Marmara Denizi'nde tsunami olabilir mi?

DEPREMDEN SONRA TSUNAMİ NEDEN OLUŞUR?

Deniz Jeoloğu ve Jeofizikçisi Cenk Yaltırık, İzmir depreminin ardından en çok merak edilen konulardan biri olan tsunami konusunda sosyal paylaşım patformu Twitter üzerinden bilgi verdi. Cenk Yaltırık tweet dizisinde şöyle dedi:

"Bazı depremlerde neden tsunami oluşur, bazılarında oluşmaz? Marmara'da tsunami olabilir mi?

Depremden sonra tsunami oluşması için fayın düşeyde hareket etmesi gerekir. Bu durumda su kütlesi, yer değiştiren su miktarı kadar ilk dalgayı oluşturduktan sonra karaya doğru ilerler. Kıyının derinliği ve yapısına bağlı olarak dalganın tırmanma yüksekliği değişir. Dar körfezlerde ve limanlarda, su sıkıştırılamadığından dolayı, tırmanma dalgasının boyu giderek artar. Sisam ve Sığacık körfezinde oluşan tsunami dalgası, fayın düşey atımından kaynaklandı.

MARMARA DENİZİNDE TSUNAMİ OLABİLİR Mİ?

Marmara Denizi gibi yerlerde ise yanal atımdan dolayı, ancak topoğrafik farklılar harekete geçtiğinden sınırlı bir tsunami oluşabilir.

Marmara'da oluşan tarihsel tsunamilerin kaynakları, deniz altı heyelanlarıdır. Bu heyelanları depremler tetikleyebilir. Boğazın dar giriş yapısından dolayı, haliçte, çekmece göllerinde, sahile dik sokaklarda deniz altı heyelanların oluşturduğu tsunamiler etkin olabilir.

Eğer kıyıdaysanız ve denizin çekildiğini görürseniz, bunu gözlemlediğiniz anda kesinlikle yüksek alanlara doğru çıkmanız gerekir.