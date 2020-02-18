18 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'da yaraların sarılması için yürütülen çalışmalara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de büyük katkı sunuyor. Bu kapsamda kadın astsubaylardan oluşan ekipler, köy köy, çadır çadır dolaşarak aileleri ziyaret ediyor, yaptıkları etkinliklerle 7'den 70'e her yaştan depremzedenin yüreğine dokunuyor. Depremin, özellikle çocuklar üzerindeki psikososyal etkisini gidermeye yönelik çalışan jandarma ekipleri, sürprizler yapıyor, onlarla oyun oynuyor, kahvaltı yapıyor.
SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜNDEN SONRA İKİNCİ SÜRPRİZ
Depremde evleri ağır hasar gördüğü için ailesiyle Kültür Park'ta kurulan çadırlarda kalan Muhammed'e 2 Şubat'ta sürpriz doğum günü kutlaması yapan ekipler, Muhammed'in, depremde "Kara" isimli kedisini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını öğrendi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, Muhammed'e ikinci bir sürpriz yaparak sağlık karnesi bulunan ve "Kara" adını verdikleri siyah-beyaz bir kedi hediye etti.
'ÇOK MUTLU OLDAM AMA ÖNCEKİ KEDİME SİNİRLİYİM'
Jandarma personeline sarılan ve kediyi bir süre kucağına alıp seven Muhammed, duygulu anlar yaşadı. Muhammed Soysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremde kaybettiği kedisini ailesiyle çok aradığını ancak bulamadıklarını ifade ederek, "Kedim kaybolunca çok üzüldüm. Birkaç gün boyunca oyuncağıma sarılıp, ağladım. Jandarma ablalarım, ağabeylerim bana kedi getirdiler, kendimi çok iyi hissettim. Çok mutlu oldum. Ama önceki kedime sinirliyim, neden kaçtı? Biz ona alışmıştık. Kedime 'Şövalye Kara' ismini koyacağım" dedi.
'HEM DEPREMDE YALNIZ BIRAKMADILAR HEM ÜZÜNTÜSÜNÜ GİDERDİLER'
Anne Fatma Soysal ise, oğlunun deprem esnasında kedisini kaybettiği için çok üzüldüğünü söyledi. Durumu bilen jandarma ekiplerinin oğluna yeni bir kediye hediye etmesinin sevincini yaşadıklarını dile getiren Soysal, "Oğlum hala kedisi aklına gelince ağlıyor. Kadın astsubaylar oğluma kedi getirdi. Çok üzülmüştü ama bu kedi onun bütün üzüntüsünü giderecek. Oğlumun bütün sıkıntısını onlar giderdi. Allah razı olsun hepsinden, hem depremde bizi yalnız bırakmadılar hem de oğlumun üzüntüsünü giderdiler. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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