İzmir depreminde yeni görüntü! Şoke etti! Kahve aşkı!

Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen Richter ölçeğine göre 6.6 büyüklüğündeki deprem, yüreğimizi yaktı. Depremde büyük bölümü Bayraklı ilçesinde olan 17 bina yıkılırken, çok sayıda yapı hasar gördü. Depremde 115 vatandaşımız yaşamını yitirirken, bini aşkın vatandaşımız da yaralandı.
BİNANIN 5'İNCİ KATINDA DEPEREMİ YAŞADI
DHA'da yer alan habere göre deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. İl merkezi Şair Eşref Bulvarı üzerinde 8 katlı binanın 5'inci katında yer alan bir reklam ajansının çalışanları da o anlarda korktu. Firmanın güvenlik kamerasınca kaydedilen anlarda depremle birlikte ofis çalışanları korkup kapıya yöneliyor. Ajans sahibi Murat Akgün'ün soğukkanlılığı ise dikkati çekti.
"SAKİN OLUN" DEYİP KAHVESİNİ İÇTİ
Deprem anında ofisteki diğer çalışanlar korkarken, Akgün sakin kaldı. Masasından kalkıp yan odaya geçen Akgün, personele sakin olmaları gerektiğini söyledi. Ardından depremin sarsıntısının geçmesini bekledi. Sarsıntı sonuna doğru masasına dönen Akgün'ün soğukkanlılığını koruyarak kahvesini içmeye devam etmesi kameraya yansıdı.
"ARKADAŞLARI SAKİNLEŞTİRDİM"
O anları anlatan Murat Akgün, "Deprem hiç beklenmedik bir olay. İş arkadaşımla bir konu üzerinde konuşurken, deprem oldu. Bir anda sarsıldık. Herkes ne yapacağını şaşırdı. Çok sayıda kadın çalışanımız mevcut. İşveren olarak çalışanları sakinleştirici bir tavır takındım. Arkadaşlarıma sakin olmaları için telkinde bulundum" dedi.
"KAHVEKOLİKLİĞİMİZ DE VAR"
Deprem anında kahvesini içen Akgün, "Sonra döndüm bilgisayarımı kapatayım, telefonumu alayım diye. Depremden az önce kahvem gelmişti. 5'inci kattayız panik yapmamız gerekiyor. Gerçi kahvekolikliğimiz de var. Görüntü tebessüm yarattı" diye konuştu.
Ofis çalışanı grafik tasarımcısı Büşra Kıral (25),"O an şoka girdim. Ne olduğunu anlamadım. Kendime gelince korktum. Murat bey, yanımıza geldi. Sakinleştirdi bizi" dedi. Öte yandan bir diğer görüntüde, kuaför dükkanında vatandaşların korkuyla sokağa koşması yer aldı.
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