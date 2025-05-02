Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Depremde hayatını kaybeden altınlarını zimmetine geçiren polis memuru ihraç edildi | Son dakika haberleri

        Depremde hayatını kaybedenlerin altınlarını zimmetine geçiren polis memuru ihraç edildi

        Adana'da depremde yıkılan binanın enkazından çıkan altınları, hayatını kaybedenlerin yakınlarına teslim ettikten sonra, "Savcılık geri istiyor, bütün altınlar toplandıktan sonra yeniden teslim edeceğiz" diyerek zimmetine geçirdiği tespit edilen polis memuru hakkında 2 kez 'devlet memurluğundan çıkartma' cezası verildi. Soruşturması devam eden eski polisin, önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde yargılanacağı öğrenildi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.05.2025 - 17:10 Güncelleme: 02.05.2025 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremde hayatını kaybedenlerin altınlarını zimmetine geçiren polis memuru ihraç edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde Adana’nın Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde yıkılan İhsan Bayram Sitesi’nin C Blok’unda 82 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. Enkazdan çıkarılan apartman sakinlerinin altınları ise Yüzüncüyıl Polis Merkezi’ne götürüldü. Görevli polis memuru E.C., enkazda hayatını kaybedenlerin yakınlarına güvenlik kamerası bulunan odada tutanak düzenleyerek altınları teslim etti.

        TESLİM ETTİĞİ ALTINLARI GERİ ALDI

        Polis memuru E.C., iddiaya göre, bir süre sonra ölenlerin yakınlarını telefonla arayarak, “Ailenize ait başka altınlar da bulundu. Hepsinin tek tutanak ile teslim edilmesi gerekiyor. Verilen altınları polis merkezine getirin, savcı incelemesinin ardından geri teslim edeceğim” dedi.

        REKLAM

        Daha sonra E.C., polis aracıyla evlerine gittiği depremzedelerin altınlarını geri aldı. Ayrıca E.C., altınları bozdurduğu için teslim edemeyen Orhan Boncukluoğlu’na, “Tanıdığım bir kuyumcum var. Onun dükkanına git, altınları yeniden yaptırıp, bana teslim et” dedi. Boncukluoğlu tekrar altında alıp E.C.’ye verdi.

        ALTINLARI ALAMAYANLAR ŞİKAYETÇİ OLDU

        Aradan geçen bir yıla rağmen altınlar teslim edilmeyince hayatını kaybedenlerin yakınları durumdan şüphelendi. Telefonla aradıkları E.C. de şüpheli yanıtlar verince aileler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek, suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü konuyla ilgili müfettiş görevlendirip, soruşturma başlatıldı. İfadesine başvurulan E.C. suçlamaları reddetti.

        İHRAÇ EDİLDİ

        Konuyla ilgili incelemeler devam ederken E.C., görevinden istifa etti ancak Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı 2 kez ‘Devlet memurluğundan çıkarma’ cezası verdi. Polis memuru E.C. hakkında ‘Zimmet’, ‘Görevi kötüye kullanma’, ‘İrtikap’, ‘Denetim grevinin ihmali’, ‘Rüşvet’ ve soruşturma sırasında belirlenecek diğer suçlardan dava açıldı. İddianamenin hazırlanmasının ardından E.C.’nin yargılamasının başlayacağı belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğalgaz ve petrol aramada küresel bir güç haline geleceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğalgaz ve petrol aramada küresel bir güç haline geleceğiz
        Trump'tan Harvard kararı: Vergi muafiyetini kaldıracağız
        Trump'tan Harvard kararı: Vergi muafiyetini kaldıracağız
        2 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        2 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        2 gündür aranıyordu! Üniversiteli genç ölü bulundu!
        2 gündür aranıyordu! Üniversiteli genç ölü bulundu!
        Zeynep 16 yaşındaydı... Ölmeden önce son fotoğraf!
        Zeynep 16 yaşındaydı... Ölmeden önce son fotoğraf!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        'Peri Masalı'nda 13 sanık için 885 yıl
        'Peri Masalı'nda 13 sanık için 885 yıl
        Ölümden döndü
        Ölümden döndü
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        İki gün geride kaldı! Korkutan bekleyiş!
        İki gün geride kaldı! Korkutan bekleyiş!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Hangi duyguya hangi bitki çayı?
        Hangi duyguya hangi bitki çayı?
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Yapma' diyene sövdü! Kadını tekme tokat dövdü!
        'Yapma' diyene sövdü! Kadını tekme tokat dövdü!
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Piatek için Beşiktaş iddiası!
        Piatek için Beşiktaş iddiası!
        Habertürk Anasayfa