Deprem yağmacılarına suçüstü!

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan iddianamede, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Şube Müdürlüğü’ne gelen ihbarlar üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında savcılık kararıyla dinlenme kararı aldığı belirtildi.

"6 ŞUBAT DEPREMİNDE YIKILAN KİLİSELERDEN KALMA ESERLER" İddianameye göre olay şöyle gerçekleşti: Şüpheli Haco T. cep telefonuyla bir diğer şüpheli Servet Y.’yi aradı. "Elimde tarihi eserler var" dedi. Şüphelilerin kendi aralarında yaptığı telefon görüşmelerine göre elde edilen tarihi eserler 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan kiliselerden kalma tarihi eserlerdi.

REKLAM Servet Y. de tarihi eserleri yeniden satmak için Haco T. ile anlaştı, 4 Mart 2023’te tarihi eserleri teslim alması için Samet Y. ile Mehmet U.’yu Üsküdar’da bulunan Haco T.’nin adresine gönderdi. Polis ekipleri, söz konusu tarihi eser kaçakçılığının ardından olay yerini bastı. Şüphelilerin üzerinden çarmıha gerilmiş Hz. İsa ve kuru kafa figürü bulunan işlemeli haç, haç figürlü kase, kuş figürlü obje ve insan figürleri bulunan şamdan çıktı.

Şüpheliler gözaltına alınırken ele geçirilen eserler, incelenmesi için İstanbul Ayasofya Müze Müdürlüğü’ne gönderildi. Müdürlük hazırladığı inceleme raporunda eserlerin büyük bir kısmının ‘etnografik eser’ kapsamına girdiğini belirtti.

"8 BİN LİRA KARŞILIĞINDA SATMIŞ" Şüphelilerin ifadelerine de yer verilen iddianamede, Haco T.’nin “Antika pazarından aldığım objeleri 8 bin lira karşılığında Facebook’tan tanıştığım Samet Y.’ye sattım. Tarihi eser olduklarını bilmiyordum, antika olarak alıp sattım” şeklinde iddiada bulunduğu aktarıldı. Bir diğer şüpheli Samet Y. ise ifadesinde kendilerini şu şekilde savundu: “Meraklı olduğum için bu objeleri satın aldım. Objelerin kiliselerden çalınıp çalınmadığını bilmiyorum, ağabeyimle konuşurken yalnızca tahminde bulundum. Bu objeleri sosyal medya üzerinden satmak amacıyla satın aldık.”

5'ER YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ İddianamenin değerlendirme kısmında ise şüphelilerin dinlenme ve görüntü kayıtları dikkate alınarak objeleri izinsiz ve bildirimsiz şekilde yeniden satmak istedikleri vurgulandı. Şüphelilerin Kültür ve Tabiat Varlıkları'nı Koruma Kanunu’na aykırı hareketlerden 5’er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.

KAZI EYLEMLERİ SORUŞTURMASI YETKİSİZLİKLE GÖNDERİLDİ Şüphelilerin organize bir şekilde Yenikapı ve Çatalca’da tarihi eser bulmak için izinsiz kazı yaptıkları kaydedilen iddianamede, şüphelilerin olay yerinde kazı yaparken suçüstü yakalandığı vurgulandı. İddianamede bu suçlara ilişkin yürütülen soruşturmanın yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği belirtildi.