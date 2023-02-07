Deprem sonrası video çekerken ev üstüne yıkıldı!

HABERTURK.COM / İHA

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en fazla etkilen illerin başında gelen Malatya’da bir kişi, evindeki hasarı video ile kayıt altına almaya başladı.

EVİN YIKILMASINI VİDEOYA ÇEKİYORDU

İHA'da yer alan habere göre bu esnada başka bir depreme daha yakalanan vatandaş, evin yıkılmasını video ile kayıt altına aldı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Büyük bir gürültüyle evi yıkılan vatandaş, korkuyla besmele çekerken, korku dolu o anlar cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

SAĞLIK DURUMU BELİRSİZ

Yıkılan evin enkazında kaldığı tahmin edilen vatandaşın sağlık durumu belirsizliğini koruyor.