Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem DEPREM VİDEOSU | Malatya'da bir kişi evini videoya çekerken depreme yakalandı, ev üstüne yıkıldı!

Deprem sonrası video çekerken ev üstüne yıkıldı!

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin vurduğu Malatya'da bir kişi, depremde hasar alan evinde video çekerken depreme yakalandı. Bu esnada ev büyük bir gürültüyle yıkılırken, korku dolu o anlar video ile kayda alındı

Giriş: 07.02.2023 - 15:14 | Güncelleme: ABONE OL
DEPREM VİDEOSU | Malatya'da bir kişi evini videoya çekerken depreme yakalandı, ev üstüne yıkıldı!
Deprem sonrası video çekerken ev üstüne yıkıldı!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / İHA

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en fazla etkilen illerin başında gelen Malatya’da bir kişi, evindeki hasarı video ile kayıt altına almaya başladı.

EVİN YIKILMASINI VİDEOYA ÇEKİYORDU

İHA'da yer alan habere göre bu esnada başka bir depreme daha yakalanan vatandaş, evin yıkılmasını video ile kayıt altına aldı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Büyük bir gürültüyle evi yıkılan vatandaş, korkuyla besmele çekerken, korku dolu o anlar cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

SAĞLIK DURUMU BELİRSİZ

Yıkılan evin enkazında kaldığı tahmin edilen vatandaşın sağlık durumu belirsizliğini koruyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kızılay Başkanı Kınık: Sahada inanılmaz savaş veriyoruz
Kızılay Başkanı Kınık: Sahada inanılmaz savaş veriyoruz
Adıyaman'da yaklaşık 20 saat sonra 1 kişi kurtarıldı
Adıyaman'da yaklaşık 20 saat sonra 1 kişi kurtarıldı
Fatma Şahin'den deprem açıklaması
Fatma Şahin'den deprem açıklaması
KKTC'den 2 gemi Türkiye'ye doğru yola çıktı
KKTC'den 2 gemi Türkiye'ye doğru yola çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.