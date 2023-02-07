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Depremin şoke eden görüntüsü... O anlar kamerada

Elbistan'daki deprem anı bir otomobilin kamerasına yansıdı, birkaç saniye içerisinde binalar yerle bir oldu

Giriş: 07.02.2023 - 11:38 | Güncelleme: ABONE OL
Depremin şoke eden görüntüsü... O anlar kamerada
İHA

Kahramanmaraş Elbistan merkezli dün öğle saatlerinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki deprem anı bir otomobilin kamerasına yansıdı. Birkaç dakika içerisinde bölgedeki binalar yerle bir olurken, kameraya toz bulutları da yansıyor.

Elbistan'da dün 13.24'de yaşanan deprem Güneşli Mahallesi Hamza Akbaş Caddesi üzerinde bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Önce 4-5 katlı binalar sallanmaya başlıyor, daha sonra da saniyeler içinde yerle bir oluyor. O anlar kameraya yansırken, yıkılan binaların enkazıyla toz bulutu ekranı kaplıyor.

Görüntüler ise depremin şiddetini ve olayın vahametini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

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