Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz: Marmara'daki sıkışma hayra alamet değil

26 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, İstanbul'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Habertürk TV'ye açıklamalarda bulundu.
Tüysüz'ün açıklamaları şu şekilde:
"Havaalanında yakalandım depreme. Oldukça kuvvetli bir şekilde hissedildi. Orta büyüklükte bir deprem ve yerleşim birimlerine çok yakın. O nedenle hissedilmesi çok normal.
Derinlik depremlerin en zor belirlenen parametlerinden birisi. 7 ile 11 kilometre arasında değerler var. Yüzeye yakın bir deprem. Oldukça büyük bir sarsıntı yaratması olağan.
Bildiğimiz gibi 20 senedir söylüyoruz. İstanbul önemli bir depreme gebedir diye. Meydana gelen bu deprem, gerek 4.6 ve izleyen 5.8'lik deprem, üzerinde deprem beklediğimiz ana fay ve bunun çevresindeki faylarda meydana geldi. Yeni edinilen bazı verilere göre de ana fay üzerinde değil onun hemen yanında bulunan bir sıkışmalı fay sistemi içerisinde meydana geldi. Kuzey Anadolu Fayı'nın ana koluyla benzer özellikler sergilemeyen bir deprem. Bu şunu gösteriyor. Marmara Denizi içerisinde bulunan Kuzey Anadolu Fayı sıkışmaktadır. Bu sıkışmanın sonu da hayra alamet değlidir. Bunu söyleyince hemen deprem olacak gibi bir şey demek istemiyorum.
Marmara Denizi'nde bir sıkışma ve fay üzerinde artan bir stres var. Önümüzdeki süreçte Marmara Denizi bir depreme gebedir. Bu sürecin süresini söylemek güç. Bunu hiç kimse söyleyemez. Ortaya çıkan deprem bir sıkışmalı fay sistemindedir. Ters fayla meydana gelmiştir. Çok net bir biçimde ana kol üzerinde değil, onun yakınındaki fay üzerinde meydana geldiğini göstermektedir. 4.8'e varan artçı depremler olması beklenebilir."
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