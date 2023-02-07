İL İL CAN KAYBI VE YARALI SAYISI AÇIKLANDI!

Maraş'ta 234 kaybımız var. 1700 yaralımız var. Şu anda 301 yıkılan binamız var. Hatay'da 520 kaybımız var, 700 yaralımız, 1278 yıkılan binamız var. Osmaniye'de 205 hayatını kaybeden vatandaşımız, 1003 yaralımız, 101 yıkılan binamız var. Adıyaman'da 20 kaybımız, 200 yaralımız, 600 yıkılan binamız var. Diyarbakır'da 46 vefatımız var. 557 yaralımız, 20 yıkılan binamız var. Şanlıurfa'da 30 kaybımız, 1071 yaralımız ve 201 yıkılan binamız var. Gaziantep'te 309 kaybımız, 1597 yaralımız ve 581 yıkılan binamız mevcut. Kilis, 13 kaybımız, 244 yaralımız, 50 yıkılan binamız. Adana'da 58 kaybımız, 720 yaralımız ve 24 yıkılan binamız. Malatya'da 106 kaybımız var. 1941 yaralımız var, 300 yıkılan binamız var. Elazığ'da da 6 yıkılan binamızın olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz.

*Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 6 Şubat 2023 Pazartesi günü akşam saatlerinde açıkladığı veriler kıstas alınmıştır.