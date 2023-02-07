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Deprem sonrası Mersin'de son durum! Mersin'de ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Mersin'de kaç bina yıkıldı?

Deprem sonrası Mersin'de son durum! Mersin'de ölü ve yaralı sayısı kaç oldu?

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te yaşanan deprem felaketi çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Depremin yıkıcı etkisi Mersin'de de hissedilirken, ölü, yaralı sayısı ve yıkılan bina sayısı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7,6,Gaziantep'te 6.4 büyüklüğünde hissedilen depremin Mersin il ve ilçelerine etkisi, yıkılan binalar, ölü ve yaralı sayısı...

Giriş: 07.02.2023 - 19:04 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Türkiye 6 Şubat sabahında yaşanan deprem haberi ile sarsıldı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan 7,7 ve  7.6 büyüklüğünde depremler, Gaziantep'te 6,4 büyüklüğünde deprem çevre il ve ilçeleri de derinden etkiledi. Peki, "Mersin'de ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Mersin'de kaç bina yıkıldı?" İşte Mersin'de yıkılan binalar, ölü ve yaralı sayısı...

  • KAHRAMANMARAŞ VE GAZİANTEP'TE DEPREM!

    AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD, saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı. 

  • DEPREM BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

    Her iki depremde Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçe sarsıldı. Bazı il ve ilçelerde yıkılan binaların olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, valilerle görüşmelerinde depremden etkilenen bölgelerdeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

  • MERSİN'DE DE HİSSEDİLDİ!

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem Mersin'de de şiddetli hissedildi.

  • DEPREMDE SON DURUM!

    Depremde can kaybı 3 bin 703'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 22 bin 286 yükseldi.

     

     

  • İL İL CAN KAYBI VE YARALI SAYISI AÇIKLANDI!

    Maraş'ta 234 kaybımız var. 1700 yaralımız var. Şu anda 301 yıkılan binamız var.  Hatay'da 520 kaybımız var, 700 yaralımız, 1278 yıkılan binamız var.  Osmaniye'de 205 hayatını kaybeden vatandaşımız, 1003 yaralımız, 101 yıkılan binamız var. Adıyaman'da 20 kaybımız, 200 yaralımız, 600 yıkılan binamız var.  Diyarbakır'da 46 vefatımız var. 557 yaralımız, 20 yıkılan binamız var.  Şanlıurfa'da 30 kaybımız, 1071 yaralımız ve 201 yıkılan binamız var.  Gaziantep'te 309 kaybımız, 1597 yaralımız ve 581 yıkılan binamız mevcut.  Kilis, 13 kaybımız, 244 yaralımız, 50 yıkılan binamız.  Adana'da 58 kaybımız, 720 yaralımız ve 24 yıkılan binamız.  Malatya'da 106 kaybımız var. 1941 yaralımız var, 300 yıkılan binamız var. Elazığ'da da 6 yıkılan binamızın olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz.

    *Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 6 Şubat 2023 Pazartesi günü akşam saatlerinde açıkladığı veriler kıstas alınmıştır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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