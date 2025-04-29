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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Deprem sonrası indirim yapanlara teşvik - Teknoloji Haberleri

        Deprem sonrası indirim yapanlara teşvik

        Hepsiburada, 23 Nisan'da İstanbul çevresinde yaşanan depremin ardından talep gören ürünlerde fiyat artışı yapan mağazaları tespit ederek ilgili ürünleri satışa kapattığını duyurdu. Afet durumlarında özel talep gören ürünlerde müşterilerle dayanışma indirimi yapan satıcılara ise bundan böyle özel komisyon indirimi uygulamasını devreye alacağını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 14:51 Güncelleme: 29.04.2025 - 14:51
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        Deprem sonrası indirim yapanlara teşvik
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        Hepsiburada, 23 Nisan’da İstanbul çevresinde yaşanan depremin ardından acil durum ürünlerinde fiyat artışlarını engellemek için harekete geçti. Deprem çantası, çadır, düdük ve ilk yardım seti gibi ürünlerde fiyat artışı yapan mağazaların ürünleri satışa kapatılırken, dayanışma indirimi uygulayan satıcılara özel komisyon indirimi sağlanacağı açıklandı.

        BİNLERCE ÜRÜN DENETLENDİ

        Hepsiburada’nın fiyat takip çalışmasına göre, deprem sonrası 4.000’i aşkın acil durum ürününün %95’inde fiyat değişikliği olmadı. Ürünlerin %2’sinde indirim yapılırken, %3’ünde fiyat artışı tespit edildi. Fiyat artışı yapan ürünler hızla satıştan kaldırıldı.

        DAYANIŞMA İNDİRİMİNE KOMİSYON DESTEĞİ

        Hepsiburada, afet dönemlerinde toplumsal faydayı önceleyen iş ortaklarını teşvik etmek için yeni bir destek programı başlattı. Acil durum ürünlerinde %10 ve üzeri indirim yapan mağazalara, bir ay boyunca %50 komisyon indirimi uygulanacak. Fiyat takibi ise şeffaf ve sürekli şekilde devam edecek.

        28 Nisan-12 Mayıs tarihleri arasında, Hepsiburada’nın finanse edeceği %10 sepet indirimi kampanyası başlatıldı. Kampanya, ilk yardım ve deprem hazırlık ürünlerini kapsıyor.

        “E-TİCARETLE DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİRECEĞİZ"

        Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Cem Tanır, “Zor zamanlarda dayanışmanın önemi artıyor. İndirim yapan iş ortaklarımıza teşekkür ediyoruz. E-ticaretin teknolojik altyapısını kullanarak haksız uygulamaları engelliyor, iyi örnekleri destekliyoruz. Kamu paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışarak toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden mağazaları ödüllendireceğiz” dedi.

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