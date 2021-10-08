Ege ve Akdeniz dikkat! Helen Yayı uyarısı!

Yunanistan'ın güneybatısındaki İyon Denizi'nden başlayıp, Girit Adası'nın güneyinden geçerek Fethiye Burdur fayına bağlanıp Anadolu karasına ilerleyen Helen Yayı, Ege ve Akdeniz kıyıları için büyük tehlike oluşturuyor.
"İZMİR, AYDIN, MUĞLA VE ANTALYA ZARAR GÖREBİLİR"
DHA'da yer alan habere göre geniş ölçekli bir fay hattı olan Helen Yayı'nın aktif olduğunu belirten Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bu bölgedeki çalışmalara göre 100 veya 140 yıl arasında büyük çaplı depremler oluyor.
Son yaşanan büyük deprem de bu rakamlara karşılık geliyor. Dolayısıyla yakın bir gelecekte büyük bir deprem bekleniyor. Bu fayın deprem üretmesi durumunda özellikle bizim batı kıyılarımız olan İzmir, Aydın, Muğla, Antalya bölgeleri zarar görebilir. Kayadaki etkinin yanı sıra bu bölgelerde tsunami oluşabilir" dedi.
"GEÇMİŞ DÖNEMDE ÇOK SAYIDA CAN VE MAL KAYBI YAŞANDI"
Helen Yayı'nın geniş ölçekli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sözbilir, "Helen Yayı, çok geniş ölçekli bir faydır ve bu fay zonu üzerinde çok sayıda deprem olur. Tarihe baktığımızda büyüklükleri 8'e varan depremlerin olduğunu görüyoruz. Bu depremler sonucunda birçok kez tsunami yaşanmış. Özellikle Antalya'nın bulunduğu bölgede geçmiş dönemlerde bu fay hattı nedeniyle önemli ölçüde can ve mal kaybı meydana gelmiş. İlerleyen dönemlerde bu fay hattı üzerinde değişik ölçeklerde depremlerin olması söz konusu" diye konuştu.
"İÇ FAYLARI TETİKLEYEBİLİR"
Sadece Helen Yayı değil, Kıbrıs Yayı üzerinde de meydana gelen belli depremler olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sözbilir, bu yayın ise Doğu Anadolu fayı ile bağlantılı olduğunu dile getirdi. Aynı zamanda bu yayların Anadolu karası içerisindeki diğer fayları tetikleyebileceğini belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Bir de bunların iç kısmında kalan Anadolu levhası içindeki faylar var. Bu fayların da deprem üretmeleri söz konusu olabiliyor. Türkiye olarak bir deprem ülkesiyiz. Bu nedenle deprem çalışmalarına ağırlık verilmesi gerekiyor" dedi.
"17 DİRİ FAYDA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLUŞABİLİR"
Geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki İzmir depreminin artçılarından söz eden Prof. Dr. Sözbilir, "İzmir depreminin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen artçılar devam ediyor, daha da devam edecek. Bu bölgede bu faya çok yakın özelliklerde olabilecek 17 civarında diri fay var.
"KENTSEL DÖNÜŞÜME HIZ VERİLMELİ"
Bunların tetiklendiği düşünülürse bu faylarda da belli depremler beklenebilir. Bu fayların üreteceği depremler 7 büyüklüğüne varabilir. Önemli ölçüde can ve mal kaybı yaşanabilir. Bu nedenle kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırarak önlem almak gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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