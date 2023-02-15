Deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı güncellenmeye devam ediyor. 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Adana, Malatya, Kahramanmaraş'ı vuran depremin 10.gününde de arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Tüm Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremi ölü sayısı ve yaralı sayısı AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından netleşiyor. İşte, Kahramanmaraş depremi son dakika gelişmeleri ve deprem ölü sayısı, yaralı sayısı...