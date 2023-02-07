"SIKI İRTİBAT HALİNDEYİZ"

İllerle sıkı şekilde irtibat halindeyiz. Bakanlarımız ve valililerimizle irtibat halindeyiz. Vinçlerle ilgili bazı sorunların olduğu iletildi. Onunla alakalı çalışmalar yaptık. 4250 araç bölgede bir de vinç konusu var. Sahada mevcut olan vinçlere ilave olarak Ankara ve Bursa'dan 6, Mardin 1, Kayseri'den kiralanan 10 vinç yola çıkmış durumda.

Uçaklarımız da silahlı kuvvetlerimizin kargo uçaklarımız dahil olmak üzere bölgedeki havalimanlarına nakliyesi çalışmaları devam etmekte yoğun şekilde.

Üniversitelerimizin barınma merkezi olarak kullanacakları yerler var. 284 bin kişi Milli Eğitim'de yurtlarda, pansiyonlarda, öğretmen evleri ve okullarda yerleştirilmiş durumdalar.