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KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ SON DURUM |Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Depremdeki ölü ve yaralı sayısı kaç oldu?

Depremde can kaybı ve yaralı sayısı kaç oldu? İşte son gelişmeler

Türkiye 6 Şubat tarihinde güne deprem ile uyandı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişken Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Başta merkez üssü olmak üzere özellikle 10 ilde yıkıma neden olan depremde enkaz çalışmaları devam ederken ölü ve yaralı sayılarını haberimizde paylaştık. İşte depremde yaşanan son gelişmeler...

Giriş: 07.02.2023 - 08:43 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısını açıkladı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Yıkımın yaşandığı 10 ilden haberler gelmeye devam ederken enkaz çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 7 gün milli yas ilan edildiğini duyurdu. İşte Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremlerdeki can kaybı ve yaralı sayısı ve hasar durumu hakkında güncel bilgiler...

  • BÜYÜK DEPREMDE SON DURUM

    6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi.

    AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat Pazartesi günü saat 13:24'te Gaziantep Elbistan merkezli depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıklandı.

  • DEPREM BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

    Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde bir çok il depremle sallandı. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen 7,7 ile 6,5 büyüklüğündeki deprem, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Gümüşhane illerinde de hissedildi. 

  • GAZİANTEP, ADIYAMAN VE KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM FIRTINASI

    Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 04.26'da 6,4, saat 04.28'de 6,6; İslahiye ilçesinde saat 04.36'da 6,5, İslahiye ilçesinde saat 04.58'de 5,3; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 05.01'de 5.3; Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 05.00'te 5,3 büyüklüklerinde depremler meydana geldi.

  • AFAD SON DURUMU AÇIKLADI

    AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2 bin 921 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 bin 834 kişinin yaralandığını bildirdi.

  • ÖNCEKİ CAN KAYBI VE YARALI SAYISI AÇIKLAMALARI İSE ŞU ŞEKİLDEYDİ;

    Kahramanmaraş’ta 912 kişi yaşamını yitirdi, bin 5385 kişi yaralandı, 310 bina da yıkıldı.

    Hatay’da 520 kişi yaşamını yitirdi, 700 kişi yaralandı, bin 278 bina yıkıldı.

    Osmaniye’de 205 kişi yaşamını yitirdi, bin 3 kişi yaralandı, 101 bina yıkıldı.

    Adıyaman’da 20 kişi yaşamını yitirdi, 200 kişi yaralandı, 600 bina yıkıldı.

  • Diyarbakır’da 46 kişi yaşamını yitirdi, 557 kişi yaralandı, 20 bina yıkıldı.

    Şanlıurfa’da 30 kişi yaşamını yitirdi, bin 71 kişi yaralandı, 201 bina yıkıldı.

    Gaziantep’te 309 kişi yaşamını yitirdi, bin 597 kişi yaralandı, 581 bina yıkıldı.

    Kilis’te 13 kişi yaşamını yitirdi, 244 kişi yaralandı, 50 bina yıkıldı.

    Adana’da 58 kişi yaşamını yitirdi, 720 kişi yaralandı, 24 bina yıkıldı.

    Malatya’da 106 kişi yaşamını yitirdi, bin 941 kişi yaralandı, 300 bina yıkıldı. 

    Elazığ’da da 6 binanın yıkıldığı tespit edildi.

  • GAZİANTEP DEPREMDE VEFAT EDENLER

    Son açıklanan verilere göre Gaziantep’te 309 kişi yaşamını yitirdi, bin 597 kişi yaralandı, 581 bina yıkıldı.

    Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Gaziantep'te, tarihi kale de hasar gördü.

    Kalenin etrafındaki demir korkuluklar ise çevredeki kaldırımlara dağıldı. Kalenin yanındaki istinat duvarı da çöktü. Bazı burçlarda ise büyük çatlaklar oluştuğu görüldü.

    Öte yandan, kalenin yanında bulunan ve 17. yüzyılda inşa edildiği belirtilen tarihi Şirvani Camisi'nin kubbesi ile doğu istikametindeki duvarı kısmen çöktü.

  • HATAY'DA CAN KAYBI VE HASAR DURUMU

    İl bazında açıklanan ilk verilere göre Hatay’da 520 kişi yaşamını yitirdi, 700 kişi yaralandı, bin 278 bina yıkıldı.

  • AFAD: TÜM HIZIMIZLA ÇALIŞIYORUZ

    Dün saat 23.25'te açıklama yapan AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma faaliyetlerinin tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.

  • "SIKI İRTİBAT HALİNDEYİZ"

    İllerle sıkı şekilde irtibat halindeyiz. Bakanlarımız ve valililerimizle irtibat halindeyiz. Vinçlerle ilgili bazı sorunların olduğu iletildi. Onunla alakalı çalışmalar yaptık. 4250 araç bölgede bir de vinç konusu var. Sahada mevcut olan vinçlere ilave olarak Ankara ve Bursa'dan 6, Mardin 1, Kayseri'den kiralanan 10 vinç yola çıkmış durumda.

    Uçaklarımız da silahlı kuvvetlerimizin kargo uçaklarımız dahil olmak üzere bölgedeki havalimanlarına nakliyesi çalışmaları devam etmekte yoğun şekilde.

    Üniversitelerimizin barınma merkezi olarak kullanacakları yerler var. 284 bin kişi Milli Eğitim'de yurtlarda, pansiyonlarda, öğretmen evleri ve okullarda yerleştirilmiş durumdalar.

  • Sürekli ilave barınma merkezlerine vatandaşlarımızı yönlendirmeye devam ediyoruz. 52 bin 354 yurtlar, spor salonları, gençlik merkezlerinde toplamda 338 bin vatandaşımız yerleştirilmiş durumda.

    Yine Kızılay'ın başkanlığında tüm illerde ve ilçelerde ve afet acil yönetim başkanlıklarımız yereldeki, valilerimizin, bakanlıklarımızın koordinasyonunda beslenme adında faaliyetler yürütülüyor. Çorba, yemek ikramı şeklinde.

    Kızılay ve Milli Eğitim beslenme olarak yurtlarında barındırdıklarını kendisi beklenme anlamında ikramda bulunuyor. Kahramanmaraş'ta Afşin, Elbistan, Hatay Kırıkhan ve Osmaniye ilçeleri, Adıyaman, Besni ve Gölbaşı'nın tamamında beslenme hizmetleri Kızılay tarafından verilmektedir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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