DEPREM OLDU! Son dakika 15 Ağustos deprem haberleri: Ege (Kuşadası Körfezi) ve Marmara'da deprem - Kandilli ve AFAD

Kandilli ve AFAD son depremler listesi 15 Ağustos Pazartesi günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle Ege Denizi'nde meydana gelen depremlerin ardından gözler son depremler tablosunda. Merak edenler için güncel 15 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................

.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....

......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.08.15 08:03:22 37.9672 27.1567 2.7 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.15 07:44:07 37.9565 27.2145 11.8 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.15 07:24:20 37.0172 28.4665 5.0 -.- 1.0 -.- KIZILYAKA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.15 07:18:31 38.4322 42.7998 19.6 -.- 2.2 -.- TIMAR-GEVAS (VAN) İlksel

2022.08.15 07:05:15 37.1078 28.5660 10.8 -.- 1.6 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.15 06:56:36 37.9838 27.1442 8.4 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.15 06:54:11 40.7457 29.4012 6.6 -.- 1.2 -.- DARICA (KOCAELI) İlksel

2022.08.15 06:53:19 39.7167 38.9275 9.2 -.- 2.0 -.- AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN) İlksel

2022.08.15 06:52:10 38.4793 42.9143 3.4 -.- 2.5 -.- INKOY-GEVAS (VAN) İlksel

2022.08.15 06:51:59 37.1933 30.6775 10.1 -.- 2.0 -.- KILLIK-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel

2022.08.15 06:40:21 37.0912 28.5168 10.0 -.- 2.7 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.15 06:26:43 37.9650 27.2270 15.9 -.- 1.5 -.- ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR) İlksel

2022.08.15 06:15:33 37.9877 27.2315 14.0 -.- 1.2 -.- ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR) İlksel

2022.08.15 06:05:55 37.9903 27.1725 3.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.15 05:58:45 37.9778 27.1553 5.5 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.15 05:45:32 37.9718 27.1405 5.0 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.15 05:45:02 37.9523 27.1395 18.6 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.15 05:41:47 38.3918 42.8662 16.0 -.- 1.6 -.- AYDINOCAK-GEVAS (VAN) İlksel

2022.08.15 05:41:33 37.0507 28.5085 5.3 -.- 1.2 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.15 05:40:57 37.0100 28.4980 13.5 -.- 0.9 -.- SARAYYANI-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.15 05:36:13 37.0818 28.5345 4.7 -.- 1.2 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.15 05:32:00 37.1108 28.5390 5.1 -.- 1.9 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.15 05:27:10 36.9193 27.5405 2.2 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.08.15 05:24:50 37.1148 28.5538 11.3 -.- 1.5 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.15 05:22:00 37.1023 28.5227 4.8 -.- 1.7 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.15 05:19:35 37.1145 28.5233 4.9 -.- 3.0 3.0 ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.15 05:16:09 37.1050 28.5135 12.0 -.- 1.6 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.15 05:12:59 35.3527 27.7378 16.9 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2022.08.15 05:06:30 37.1298 28.5677 12.4 -.- 1.4 -.- GOLCUK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.15 05:01:15 37.1168 28.5233 8.2 -.- 1.6 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.15 05:00:03 37.9718 27.1450 2.4 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.15 04:58:17 37.0978 28.5322 12.0 -.- 1.5 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.15 04:55:11 37.0943 28.5040 2.9 -.- 2.8 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.15 04:54:58 37.9630 27.1802 8.8 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.15 04:49:28 37.1045 28.5285 8.7 -.- 1.6 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.15 03:23:05 38.0082 27.1482 7.9 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.15 03:18:04 37.9638 27.2253 15.0 -.- 0.9 -.- ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR) İlksel

2022.08.15 03:14:57 38.4527 39.2020 5.3 -.- 1.7 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2022.08.15 03:00:03 40.1913 31.7443 5.0 -.- 2.2 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2022.08.15 02:57:36 38.2852 38.8360 2.0 -.- 2.1 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2022.08.15 02:18:31 37.9820 27.1670 5.6 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.15 02:10:07 37.2238 29.2848 14.7 -.- 1.1 -.- AKSAR-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2022.08.15 01:50:23 37.4605 38.0777 20.3 -.- 1.2 -.- KILLIK-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ