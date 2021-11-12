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SON DAKİKA: Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem! 12 Kasım AFAD, KANDİLLİ son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem duyurusuna göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya'da meydana gelen depremin civar köylerden ve ilçelerden de hissedilmesi üzerine "12 Kasım nerede deprem oldu, deprem mi oldu? sorusu gündeme geldi. Bugün (12 Kasım) meydana gelen depremler neler? AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi

12.11.2021 - 12:37 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem! 12 Kasım AFAD, KANDİLLİ son depremler listesi

AFAD'ın 4.7, Kandilli Rasathanesi'nin 5.0 olarak kaydettiği Malatya depremi, Türkiye'nin her bölgesinde deprem araştırmalarının artmasına neden oldu. 10 Kasım 2021 tarihinde ülke genelinde meydana gelen son depremler araştırılıyor. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listeleri...

AFAD SON DEPREMLER - 12 KASIM

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem Malatya - Pütürge'de 12/11/2021 - 12:21:37'de meydana gelen 2.9 büyüklüğündeki deprem.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 12 KASIM

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.11.12 12:19:13  38.2905   38.8017        5.0      -.-  4.8  5.0   BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel
2021.11.12 11:57:18  37.9157   32.1025        4.3      -.-  2.9  -.-   KIZILOREN-MERAM (KONYA)                           İlksel
2021.11.12 10:54:07  41.2197   41.7875       17.7      -.-  2.2  -.-   FISTIKLI-(ARTVIN)                                 İlksel
2021.11.12 10:48:59  37.5967   29.1733        0.0      -.-  1.4  -.-   TEKKEKOY-TAVAS (DENIZLI)                          İlksel
2021.11.12 10:47:19  38.0852   33.0147        0.0      -.-  1.8  -.-   KATRANCI-KARATAY (KONYA)                          İlksel
2021.11.12 09:48:19  36.9600   28.3397       10.3      -.-  1.3  -.-   CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)                         İlksel
2021.11.12 08:31:47  36.3625   27.1350        8.8      -.-  1.8  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.11.12 06:45:57  35.1360   23.1788       15.9      -.-  4.1  3.9   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.11.12 06:17:06  38.6377   39.5055        5.0      -.-  2.2  -.-   DEGIRMENONU-(ELAZIG)                              İlksel
2021.11.12 05:14:49  40.8472   28.2863       15.9      -.-  2.9  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2021.11.12 04:29:13  37.8618   32.0643        5.5      -.-  2.1  -.-   SAGLIK-MERAM (KONYA)                              İlksel
2021.11.12 03:37:13  39.6678   27.6673        7.7      -.-  2.1  -.-   HACIHUSEYIN-BALYA (BALIKESIR)                     İlksel
2021.11.12 03:08:46  37.0155   28.2245        1.7      -.-  1.8  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2021.11.12 03:06:20  39.0163   26.7812       12.4      -.-  2.1  -.-   BADEMLI-DIKILI (IZMIR)                            İlksel
2021.11.12 02:32:06  34.0978   33.6047        8.9      -.-  3.7  -.-   KIBRIS ACIKLARI-GUNEY--(AKDENIZ)                  İlksel
2021.11.12 02:15:29  40.8375   28.2838       14.1      -.-  2.5  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2021.11.12 02:02:05  36.3012   27.3903       12.9      -.-  1.6  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.11.12 01:58:14  38.2578   35.9285        8.5      -.-  1.8  -.-   IMAMKULLU-TOMARZA (KAYSERI)                       İlksel
2021.11.12 01:33:20  36.4642   27.1107        6.6      -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.11.12 01:22:06  36.9763   28.1268       13.4      -.-  1.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2021.11.12 01:15:57  38.8330   26.3975        7.4      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.11.12 00:13:47  36.3310   27.3765        7.0      -.-  2.1  -.-   KOS ADASI (AKDENIZ)                               İlksel

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