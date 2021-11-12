AFAD'ın 4.7, Kandilli Rasathanesi'nin 5.0 olarak kaydettiği Malatya depremi, Türkiye'nin her bölgesinde deprem araştırmalarının artmasına neden oldu. 10 Kasım 2021 tarihinde ülke genelinde meydana gelen son depremler araştırılıyor. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listeleri...

AFAD SON DEPREMLER - 12 KASIM

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem Malatya - Pütürge'de 12/11/2021 - 12:21:37'de meydana gelen 2.9 büyüklüğündeki deprem.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 12 KASIM

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2021.11.12 12:19:13 38.2905 38.8017 5.0 -.- 4.8 5.0 BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2021.11.12 11:57:18 37.9157 32.1025 4.3 -.- 2.9 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel 2021.11.12 10:54:07 41.2197 41.7875 17.7 -.- 2.2 -.- FISTIKLI-(ARTVIN) İlksel 2021.11.12 10:48:59 37.5967 29.1733 0.0 -.- 1.4 -.- TEKKEKOY-TAVAS (DENIZLI) İlksel 2021.11.12 10:47:19 38.0852 33.0147 0.0 -.- 1.8 -.- KATRANCI-KARATAY (KONYA) İlksel 2021.11.12 09:48:19 36.9600 28.3397 10.3 -.- 1.3 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel 2021.11.12 08:31:47 36.3625 27.1350 8.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.11.12 06:45:57 35.1360 23.1788 15.9 -.- 4.1 3.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.12 06:17:06 38.6377 39.5055 5.0 -.- 2.2 -.- DEGIRMENONU-(ELAZIG) İlksel 2021.11.12 05:14:49 40.8472 28.2863 15.9 -.- 2.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2021.11.12 04:29:13 37.8618 32.0643 5.5 -.- 2.1 -.- SAGLIK-MERAM (KONYA) İlksel 2021.11.12 03:37:13 39.6678 27.6673 7.7 -.- 2.1 -.- HACIHUSEYIN-BALYA (BALIKESIR) İlksel 2021.11.12 03:08:46 37.0155 28.2245 1.7 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.12 03:06:20 39.0163 26.7812 12.4 -.- 2.1 -.- BADEMLI-DIKILI (IZMIR) İlksel 2021.11.12 02:32:06 34.0978 33.6047 8.9 -.- 3.7 -.- KIBRIS ACIKLARI-GUNEY--(AKDENIZ) İlksel 2021.11.12 02:15:29 40.8375 28.2838 14.1 -.- 2.5 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2021.11.12 02:02:05 36.3012 27.3903 12.9 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.11.12 01:58:14 38.2578 35.9285 8.5 -.- 1.8 -.- IMAMKULLU-TOMARZA (KAYSERI) İlksel 2021.11.12 01:33:20 36.4642 27.1107 6.6 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.11.12 01:22:06 36.9763 28.1268 13.4 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.12 01:15:57 38.8330 26.3975 7.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.11.12 00:13:47 36.3310 27.3765 7.0 -.- 2.1 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel