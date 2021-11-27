Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA'da yer alan habere göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.14'de merkez üssü Akdeniz olan 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6.15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.