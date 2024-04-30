Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 30 Nisan 2024 Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi

        Akdeniz'de deprem! 30 Nisan Salı Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Son dakika depremler listesi gün içinde güncelleniyor. Türkiye yaşanan en son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kamuoyu ile paylaşılıyor. Bulunduğu şehirde sarsıntı hissedip endişe yaşayanlar için "Az önce deprem mi oldu, nerede?" sorularının yanıtlarını derledik. İşte, 30 Nisan 2024 Türkiye'de yaşanan son depremlerin merkez üssü ve büyüklüğü...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 07:56 Güncelleme: 30.04.2024 - 07:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Deprem ülkesi olan Türkiye'de gün içerisinde birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan son depremler ise Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın çalışmaları ile duyuruluyor. İşte, 30 Nisan 2024 Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi ile "Az önce deprem mi oldu, nerede?" sorularının yanıtı haberimizde...

        • 2

          KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 07:14'te Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 1.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.95 km olarak kaydedildi.

        • 3

          AKDENİZ 4.0 İLE SALLANDI

          AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; saat 06:43'te Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Depremin derinliği 6.62 km olarak ölçüldü.

        • 4

          AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        5.5 yıl dayandı mücadele etti! Esila'yı kaybettik!
        5.5 yıl dayandı mücadele etti! Esila'yı kaybettik!
        Boeing'in ölü bulunan eski çalışanının ifadesi ortaya çıktı
        Boeing'in ölü bulunan eski çalışanının ifadesi ortaya çıktı
        Dina'nın gizemli ölümü!
        Dina'nın gizemli ölümü!
        Kendisini aldattığını öne sürdüğü kadını banyoda öldürdü
        Kendisini aldattığını öne sürdüğü kadını banyoda öldürdü
        Çekimlere nihayet başladı
        Çekimlere nihayet başladı
        Eskortla para anlaşmazlığı cinayetle bitti
        Eskortla para anlaşmazlığı cinayetle bitti
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Yol çöktü içine düştü!
        Yol çöktü içine düştü!
        Ergin Ataman'a para cezası!
        Ergin Ataman'a para cezası!
        Kolonya karışımlı içecek ölüm getirdi
        Kolonya karışımlı içecek ölüm getirdi
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Öğretmenlere görev yerlerine dönüş hakkı
        Öğretmenlere görev yerlerine dönüş hakkı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Müsavat Dervişoğlu: 'Parlamenter sistem' ile gelinirse tartışırız
        Müsavat Dervişoğlu: 'Parlamenter sistem' ile gelinirse tartışırız
        Beşiktaş'ın Avrupa'ya katılma denklemi
        Beşiktaş'ın Avrupa'ya katılma denklemi
        Şampiyonlar yurda döndü
        Şampiyonlar yurda döndü
        Habertürk Anasayfa