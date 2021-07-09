Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 9 Temmuz Cuma günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde...

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son depremlere aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 9 TEMMUZ CUMA

2021.07.09 09:20:38 38.9265 25.9913 5.4 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.09 08:59:01 36.5168 27.4432 4.4 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.09 08:28:27 38.8878 25.7612 5.1 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.09 07:56:51 38.9565 25.9832 6.9 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.09 07:51:25 38.9803 26.0468 5.8 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.09 07:46:24 36.3188 27.1370 22.9 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.09 07:42:04 38.9350 26.0008 5.4 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.09 07:39:55 38.9142 25.9435 10.6 -.- 3.3 3.4 EGE DENIZI İlksel

2021.07.09 07:34:17 37.8742 27.0840 5.3 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.09 07:05:53 38.9348 26.0277 6.1 -.- 3.9 3.9 EGE DENIZI İlksel

2021.07.09 06:39:25 38.4622 25.5395 19.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.09 05:19:54 36.3408 27.1640 2.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.09 05:18:19 36.2730 27.1128 9.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.09 03:02:48 36.2685 27.3522 7.7 -.- 1.9 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.07.09 02:25:50 36.3483 27.0370 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.09 02:16:12 36.3880 27.0373 5.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.09 02:04:53 36.2297 27.1098 22.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.09 01:42:12 36.0973 24.7082 21.3 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.07.09 01:32:01 36.3517 27.0997 3.6 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.09 01:21:31 36.3438 27.1113 8.2 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.09 00:55:10 39.2098 40.1942 19.3 -.- 1.9 -.- ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL) İlksel

2021.07.09 00:10:10 36.4142 36.5872 17.8 -.- 2.9 -.- HAMAM-KUMLU (HATAY) İlksel

2021.07.08 22:44:47 39.1300 26.8960 7.0 -.- 2.0 -.- KABAKUM-DIKILI (IZMIR) İlksel

2021.07.08 20:22:24 36.2870 27.2718 25.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.08 20:17:27 36.3192 27.1137 11.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.08 18:53:49 37.2887 27.6702 0.0 -.- 1.7 -.- AVSAR-MILAS (MUGLA) İlksel