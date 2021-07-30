Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 30 Temmuz Cuma günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 30 TEMMUZ 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Son olarak Muğla Datça'da 1.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 30 TEMMUZ 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.07.30 08:51:45 36.6382 28.0975 21.2 -.- 2.1 -.- TASLICA-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2021.07.30 08:26:27 38.8935 26.6522 19.6 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.30 06:07:24 36.3670 27.1103 8.7 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.30 05:17:24 37.8783 26.8403 5.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.30 05:16:19 37.9023 26.8652 5.6 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.30 05:05:40 36.3982 27.3067 20.2 -.- 1.7 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.07.30 04:31:00 37.8948 26.9158 6.3 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.30 04:15:29 37.8063 26.8350 12.5 -.- 1.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.30 03:29:36 39.2378 40.3375 5.4 -.- 1.6 -.- ESME-KIGI (BINGOL) İlksel

2021.07.30 03:01:10 36.4003 27.1745 3.6 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.30 02:54:29 38.3575 38.7505 7.2 -.- 2.1 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel

2021.07.30 02:30:37 38.9835 26.0865 5.4 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.30 02:19:34 40.7178 32.8247 6.3 -.- 2.1 -.- KISAC-CERKES (CANKIRI) İlksel

2021.07.30 02:01:23 38.9883 26.1033 7.9 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.30 00:46:38 38.9487 26.0193 10.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.30 00:16:06 40.3497 26.1015 7.0 -.- 1.2 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel