Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 28 Temmuz Çarşamba günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde...

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son depremlere aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREMLER - 28 TEMMUZ 2021

2021.07.28 08:59:59 40.8472 31.9740 0.0 -.- 2.0 -.- KUCUKKUZ-MENGEN (BOLU) İlksel

2021.07.28 08:19:16 38.9532 26.0235 4.0 -.- 3.2 3.3 EGE DENIZI İlksel

2021.07.28 07:31:07 37.9385 26.6845 2.7 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.28 06:53:43 38.9993 25.9107 7.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.28 06:32:52 39.8267 27.5643 5.4 -.- 1.9 -.- KAYAPINAR-BALYA (BALIKESIR) İlksel

2021.07.28 06:19:14 37.0870 27.4542 3.5 -.- 1.3 -.- GULLUK KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.28 05:19:12 36.4863 29.0325 8.5 -.- 1.8 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2021.07.28 04:56:06 36.3998 27.2257 5.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.28 04:20:56 38.9612 26.0812 9.9 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.28 04:06:31 38.9960 26.1020 9.4 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.28 04:06:17 36.4048 27.0812 12.6 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.28 03:31:58 37.8775 26.9552 18.5 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.28 03:26:01 38.9505 26.0463 9.1 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.28 03:09:42 36.0922 27.6438 2.9 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.28 03:05:51 36.3082 27.0723 2.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.28 02:50:53 39.3178 26.0520 10.9 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.28 02:37:16 38.9722 26.0847 8.9 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.28 02:36:35 36.3365 27.0618 8.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.28 02:17:41 38.0490 26.0830 5.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.28 00:24:32 38.9613 26.1118 7.5 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.28 00:19:45 38.9945 26.0628 20.4 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.28 00:09:31 37.8825 27.0337 7.8 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.27 23:08:48 38.9295 26.0627 10.0 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.27 22:55:49 38.5058 43.0652 15.6 -.- 2.3 -.- VAN GOLU İlksel