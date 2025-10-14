Habertürk
        Deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde? 15 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler listesi 15 Ekim 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu?

        Ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi aracılığıyla öğrenilebiliyor Bu listeler ''Az önce deprem mi oldu, en son ne zaman ve nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt veriyor. İşte, bugün yaşanan tüm depremlerin merkez üssü, konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi veriler için 15 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama linkleri...

        Habertürk
        Giriş: 14.10.2025 - 07:23 Güncelleme: 15.10.2025 - 00:20
          Ülke genelinde büyük küçük birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. Peki; az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 15 Ekim 2025 son depremler listesi.

          DEPREM Mİ OLDU?

          Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          AFAD verilerine göre, saat 20.33'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 07.20’yde kadar büyüklükleri 0.8 ile 2.9 arasında değişen birçok deprem meydana geldi.

          SON DEPREMLER LİSTESİ

          2025-10-14 16:50:57 39.20083 28.17333 12.74 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-10-14 16:43:41 39.25056 28.9925 7.0 ML 1.0 Simav (Kütahya)

          2025-10-14 16:33:30 39.27583 29.00111 7.0 ML 1.3 Simav (Kütahya)

          2025-10-14 16:24:39 36.76167 29.58167 7.0 ML 1.2 Seydikemer (Muğla)

          2025-10-14 16:19:12 37.81944 36.54222 7.13 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş)

          2025-10-14 15:58:45 39.20556 29.00583 11.64 ML 1.4 Simav (Kütahya)

          EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

