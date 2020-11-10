Deprem hatırlattı sigortaya sarıldık

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK),30 Ekim İzmir Seferihisar merkezli depreminin ardından Zorunlu Deprem Sigortası yaptıranların sayısının arttığını açıkladı. Depremden sonra günlük poliçe üretimi Ege Bölgesi’nde yüzde 118 ve İzmir’de yüzde 169 arttı. Türkiye genelindeki günlük poliçe üretimi artışı ise yüzde 37 olarak gerçekleşti. Vatandaşların depremin ardından Zorunlu Deprem Sigortası’nın önemini hatırlayarak sigorta yaptırmaya başladığını belirten DASK Koordinatörü Erdal Turgut şunları söyledi: “DASK olarak önceki deneyimlerimizden de biliyoruz ki deprem geçirmiş illerde sigortalılık oranları daha yüksek oluyor. İzmir’de ve Ege Bölgesi’nde de depremin ardından Zorunlu Deprem Sigortası’na ilgide çok ciddi bir artış oldu. Önceki depremlerde de görüldüğü gibi, vatandaşlarımız evlerini güvence altına almanın önemini hatırladılar ve sigortaya yöneldiler. Biz de depremden sonra poliçe üretimlerimizi durdurmadık ve poliçe üretiminde İzmir genelinde ise yüzde 169’luk bir artış yaşadık. Depremin ardından İzmir’deki Zorunlu Deprem Sigortalı konut sayısı 635 bin 55’ten 660 bin 954’e yükseldi.” Poliçe üretiminin depremden sonra da aralıksız devam ettiğini belirten Turgut, evi depremde hasar görenlerin sigorta yaptırmaması gerektiğini de hatırlattı.
DASK, 15 MİLYON LİRA HASAR ÖDEDİ
Depremin ardından çok kısa sürede ödemelere başladıklarını hatırlatan Turgut, “DASK olarak hedefimiz, depremden sonra sahada sigortalılarımızın yanında olarak depremin yaralarını en kısa sürede sarmak. Hasar ihbarlarını en kısa sürede sonuçlandırmak için aralıksız çalışıyoruz. 9 Kasım itibarıyla depremden etkilenen 14 ilden aldığımız toplam hasar ihbarı yaklaşık 15 bine ulaştı. Sonuçlanan dosyalar için 15 milyon TL tazminat ödemesi yaptık” dedi. DASK, ikinci DASK İletişim Merkezi’ni Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AFAD işbirliğiyle Sakarya Caddesi üzerindeki İyilik Noktası’nda kurdu. Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahibi olan ve evleri depremden hasar gören vatandaşlar, bu merkezden hasar ihbarını nasıl yapacakları ile ilgili bilgi alıp hasar dosyalarını takip edebilecekler. Turgut, “Sigortalılarımızın herhangi bir soruları olduğunda bize kolaylıkla ulaşmalarını istiyoruz. Bunun için Çağrı Merkezimizin yanı sıra iki de İletişim Merkezi ile yanlarındayız. Hasar ihbarını nasıl yapacaklarını, ihbar sonrası sürecin nasıl işlediğini bu merkezlerimizden de öğrenebilirler” dedi. Depremin hemen ardından kurulan ilk DASK İletişim Merkezi ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü’nde bulunuyor.
İZMİR'DE SİGORTALILIK ORANI TAVAN YAPTI
30 Ekim
Zorunlu Deprem Sigortalı konut sayısı
9 Kasım
Zorunlu Deprem Sigortalı konut sayısı
9 Kasım
Zorunlu Deprem Sigortası sigortalılık oranı
EGE BÖLGESİ
1.415.444
1.452.656
%56
İZMİR
635.055
660.954
%59
DENİZLİ
123.722
124.783
%50
UŞAK
35.755
35.914
%43
AFYONKARAHİSAR
61.076
61.663
%36
AYDIN
167.613
173.846
%61
MUĞLA
178.958
180.388
%75
MANİSA
153.305
154.772
%50
KÜTAHYA
59.960
60.336
%39
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