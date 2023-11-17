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        Haberler Gündem Deprem bölgesindeki üniversitelilerden katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacak

        Deprem bölgesindeki üniversitelilerden katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacak

        Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle, kendisi veya ailesi Olağan Üstü Hal (OHAL) ilan edilen illerde oturan üniversite öğrencilerinin ve OHAL bölgesinde örgün öğretimine devam eden öğrencilerin, öğrenim ücreti ve katkı payının devlet tarafından karşılanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 06:23 Güncelleme: 17.11.2023 - 06:26
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        Deprem bölgesindeki üniversitelilerden katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacak
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 6 Şubat depremleri nedeniyle ailesi veya kendisi OHAL ilan edilen illerde ikamet eden üniversite öğrencileri ile OHAL bölgesinde örgün öğretimine devam eden öğrencilerden öğrenim ücreti ve katkı payı alınmayacak. Ayrıca 2023 -2024 Öğretim Yılı için ikinci öğretim ücretini ödemiş öğrencilerin ise ödediği miktar yükseköğretim kurumları tarafından iade edilecek.

        DHA'nın haberine göre; söz konusu karara göre ayrıca 2023 -2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi'nde ailesi veya kendisi Filistin'in Gazze şehrinde ikamet eden ve Türkiye'deki herhangi bir yüksek öğretim kurumunda eğitimine devam eden önlisans ve lisan öğrencilerinin ödemesi gereken öğrenim ücreti de devlet tarafından karşılanacak.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Resmi Gazete
        #kahramanmaraş depremleri
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