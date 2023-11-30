Deprem bölgesindeki bazı illerde mücbir sebep hali uzatıldı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki işyerleri ile primini kendi ödemekle yükümlü sigortalıların 06.02.2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılının tamamı ve 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart aylarına ait prim borçlarının ödeme süresi 31.05.2024 tarihine ertelendiğini duyurdu.

Bakan Işıkhan'ın paylaşımı şöyle:

"Depremden etkilenen illerimizde vatandaşlarımıza desteklerimizi sürdürüyoruz.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki işyerleri ile primini kendi ödemekle yükümlü sigortalıların 06.02.2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılının tamamı ve 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart aylarına ait prim borçlarının ödeme süresini 31.05.2024 tarihine erteliyoruz.

Ayrıca, bu il ve ilçelerde afet kapsamında yer alan işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin 7440 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamındaki başvurularını 31.07.2024 tarihine kadar yapabilmesine ve borçlarının ilk taksitini, başvuruyu takip eden ay sonuna kadar, diğer taksitlerini ise bu taksiti takip eden aylık dönemler hâlinde ödeyebilmesine imkan sağlıyoruz."

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Depremden etkilenen illerimizde vatandaşlarımıza desteklerimizi sürdürüyoruz.



Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki işyerleri ile primini kendi ödemekle yükümlü sigortalıların 06.02.2023 tarihinden önce ödeme… pic.twitter.com/SEpVuxBQtq — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) November 30, 2023

SGK'NIN AÇIKLAMASI

SGK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde 30/11/2023 günü sonu itibarıyla sona erecek olan mücbir sebep hali 30/04/2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

Belirtilen illerde yaşanan deprem felaketi nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyerleri, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalıları açısından 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesi kapsamında gerekli işlemlerin tesis edilmesi Kurum Yönetim Kurulumuzun 30/11/2023 tarihli ve 2023/322 sayılı Kararı ile uygun görülmüştür.

Bu doğrultuda meydana gelen deprem felaketi tarihi itibarıyla Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyerleri, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalıların;

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- 06/02/2023 ila 30/04/2024 tarihleri arasında, 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2024 Ocak, Şubat, Mart dönemine ilişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri/Aylık Prim Hizmet Belgeleri), işyeri kayıt ve belgelerinin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) 15/05/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

- 06/02/2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart aylarına ait prim borçları(Ayların 15 ila 14 döneminde işlem gören işyerleri için 2022 Aralık ayı, 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2024 yılı Ocak, Şubat ayları) 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31/05/2024 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenecektir.

- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamındaki sigortalıların 06/02/2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak ila Aralık dönemine ait primleri gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31/05/2024 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenecektir.

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- 06/02/2023 ila 26/04/2024 tarihleri arasında verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin/aylık prim ve hizmet belgelerinin 15/05/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi halinde ve muhteviyatı prim borçları ile 06/02/2023 tarihi öncesi yasal ödeme süresi geçmiş borçların 31/05/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi kaydıyla işyerlerinin teşviklerden yararlandırılması sağlanacaktır.

- Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca tecil ve taksitlendirilmiş olup, 06/02/2023 tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi 06/02/2023 ila 30/04/2024 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 31/05/2024 tarihine kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılacaktır.

- 02/09/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) başvurulması ve 6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesinde belirtilen teminat şartının sağlanması kaydıyla erteleme kapsamındaki borçlar, tecil faizi alınmaksızın azami 24 ay süre ile tecil edilebilecektir.

- Borçlanma ve ihya kapsamındaki borçlarından son ödeme tarihi 06/02/2023 ila 31/05/2024 olanlar için son ödeme tarihi 31/05/2024 olarak dikkate alınacaktır.

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- Kontrol muayenesine tabi olup kontrol muayene tarihleri 01/02/2023 ila 31/05/2024 olanların kontrol muayene tarihleri 31/05/2024 olarak kabul edilecektir.

- Fazla veya yersiz ödemeler ve kamu zararlarından kaynaklanan kurum alacaklarından 06/02/2023 tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş ve ödeme süresi dolmuş mevcut alacaklar ile 30/04/2024 tarihine kadar tahakkuk edecek olan alacakların son ödeme tarihi ilgili mevzuatı gereği gecikme zammı uygulanmaksızın 31/05/2024 tarihine (bu tarih dahil) ertelenecektir.

- Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde faaliyet gösteren meslek mensuplarıyla 06/02/2023 tarihi itibarıyla aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan ve Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri dışında işyeri bulunan işverenlerin 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart aylarına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin “SGK Bildirimleri” kısmının 15/05/2024 tarihine kadar verilmesi ve tahakkuk edecek prim borçlarının 31/05/2024 tarihine kadar ödenmesi halinde söz konusu yükümlülükler yasal süresi içinde yerine getirilmiş sayılacaktır.

- Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili Islahiye ve Nurdağı ilçelerinde afet kapsamında yer alan işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin 7440 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamındaki başvurularını 31/07/2024 tarihine kadar yapılabilmesine ve bu borçluların borçlarının ilk taksitini başvuruyu takip eden ay sonuna kadar (31/08/2024 tarihi resmi tatile denk geldiğinden 02/09/2024 tarihi), diğer taksitlerini ise bu taksiti takip eden aylık dönemler hâlinde ödeyebilmesine imkan sağlanacaktır."