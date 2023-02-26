Deprem bölgesinde okulların açılış tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından 10 ilde eğitim öğretime verilen ara uzatıldı. Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Hatay ve Kahramanmaraş dışındaki 71 ilde okullar 20 Şubat Pazartesi günü itibarıyla açılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 10 ildeki okulların 3 kategoriye ayrıldığını ve kademeli olarak açılacağı açıklandı. İşte, 10 ilde okulların açılacağı tarih...