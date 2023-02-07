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Deprem bölgesi İskenderun böyle görüntülendi

Deprem bölgelerinden İskenderun, ikinci gününde havadan böyle görüntülendi. Ekipler ellerinden gelen çalışmayı ortaya koyarken, vatandaşlar bir an önce bu bölgeye destek gelmesi gerektiğini söyledi

Giriş: 07.02.2023 - 10:11 | Güncelleme: ABONE OL
Deprem bölgesi İskenderun böyle görüntülendi
İHA

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremin ardından Hatay merkez ve ilçelerinde de yaşanan büyük yıkım ikinci gününde havadan böyle görüntülendi. Birçok kişinin cansız bedenine ulaşılırken, ekipler ve vatandaşlar aramalarını devam ettiriyor.

Havadan görüntülenen İskenderun ilçesindeki yıkılan binalar, depremin ne kadar zarar verdiğini gözler önüne sererken, ailesi için Ankara’dan gelen bir vatandaş ise bir an önce destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Birçok ilde yaşanan depremle birlikte ekiplerin yetersiz kaldığını belirten vatandaşlar, “Bir an önce ekiplerin Hatay’a da gelmesi gerekiyor. Ben bir yardımım olur diye buradayım” dedi.

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