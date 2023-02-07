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HaberlerGündemDeprem bölgelerinde hizmete açıklan tesislerin listesi! Bakan Kasapoğlu deprem bölgelerinde hizmette olan tesisleri paylaştı
Bakan Kasapoğlu deprem bölgelerinde hizmette olan tesisleri paylaştı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerde depremzedeler için hizmette olan tesisler Bakan Kasapoğlu tarafından duyuruldu. İşte il il deprem bölgelerinde ihtiyaç sahipleri için hizmette olan tesisler...
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Deprem bölgelerinde hizmete açıklan tesislerin listesi! Bakan Kasapoğlu deprem bölgelerinde hizmette olan tesisleri paylaştı/deprem-bolgelerinde-hizmete-aciklan-tesislerin-listesi-bakan-kasapoglu-deprem-bolgelerinde-hizmette-olan-tesisleri-paylasti-3563102
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