Gizemli ışık hüzmeleri! Deprem anında neden gökyüzünde ışıklar beliyor?

Gerçekleşen depremlerden sonra ortaya çıkan ışıkların nedenleri insanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Özellikle deprem sırasında meydana gelen ışık hüzmelerinin depremle ilişkili olduğu düşünülüyor. Yüzlerce yıldır gökyüzünde meydana gelen kaynağı belirsiz ışık kümeleri görüldüğüne ve bunları depremlerle ilişkilendirdiklerine dair bilgiler bulunuyor. Ancak depremin oluşum anından saatler, hatta günler öncesinde görülebildikleri gibi deprem sırasında ve nadiren deprem sonrasında da oluşabilen, bu nedenle "deprem ışıkları" olarak bilinen bu ışıkların kaynağı yıllar boyu gizemli olaylara, meteorlara hatta UFO’lara bağlanmıştı.

Yer bilimcilerinin araştırma konuları arasında pek de yer bulmayan bu ışık olayları, 1960’lı yıllarda Japonya’nın Nagano kentinde gerçekleşen depremler ve bu deprem döneminde elde edilen görüntülerle bilim dünyasının dikkatini çekmeye başladı. Sonrasında gelişen teknolojiyle birlikte deprem ışıklarının var olduğu çok sayıda fotoğraf ve video ile de kanıtlandı.