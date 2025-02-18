Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ankara Depo patladı, sokağı su bastı | Son dakika haberleri

        Ankara'da depo patladı, sokağı su bastı

        Ankara Keçiören'de yer alan bir su deposunda meydana gelen patlama sonrası sokağı su bastı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 11:17 Güncelleme: 18.02.2025 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depo patladı, sokağı su bastı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ankara'da su deposundaki patlama nedeniyle sokağı su bastı, o anlar kameraya yansıdı.

        İHA'nın haberine göre, Keçiören ilçesi Etlik Mahallesi Mustafa Üstündağ Caddesi'nde yer alan ASKİ su deposunda dün akşam saatlerinde patlama meydana geldi.

        Patlama sebebiyle sızan sular, sokak ve caddelere kadar inerken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #ankara haberleri
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yasa dışı bahis ağına darbe!
        Yasa dışı bahis ağına darbe!
        AFAD başında bekliyor! Metro inşaatında çıktı! Yanmaya devam ediyor!
        AFAD başında bekliyor! Metro inşaatında çıktı! Yanmaya devam ediyor!
        ABD ve Rusya görüşmesi başladı
        ABD ve Rusya görüşmesi başladı
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        4 kurşunla öldürülmüştü! Katil berber!
        4 kurşunla öldürülmüştü! Katil berber!
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        Çalıştığı kuyumcudan 3 kilo bilezik çaldı! Şaşırtan ifade!
        Çalıştığı kuyumcudan 3 kilo bilezik çaldı! Şaşırtan ifade!
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Perşembe başlayacak ve 4 gün sürecek!
        Perşembe başlayacak ve 4 gün sürecek!
        En-Nesyri adım adım rekora!
        En-Nesyri adım adım rekora!
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Yeterli vitamin alamıyorsanız sorun bu hastalık olabilir!
        Yeterli vitamin alamıyorsanız sorun bu hastalık olabilir!
        Avrupa'da 'Ukrayna' ihtilafı büyüyor
        Avrupa'da 'Ukrayna' ihtilafı büyüyor
        Yapay zekanın çevresel bedeli ne?
        Yapay zekanın çevresel bedeli ne?
        Nefes darlığı çekenler için en ideal uyku pozisyonları!
        Nefes darlığı çekenler için en ideal uyku pozisyonları!
        Habertürk Anasayfa