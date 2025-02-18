Ankara'da depo patladı, sokağı su bastı
Ankara Keçiören'de yer alan bir su deposunda meydana gelen patlama sonrası sokağı su bastı
Giriş: 18.02.2025 - 11:17 Güncelleme: 18.02.2025 - 11:17
Ankara'da su deposundaki patlama nedeniyle sokağı su bastı, o anlar kameraya yansıdı.
İHA'nın haberine göre, Keçiören ilçesi Etlik Mahallesi Mustafa Üstündağ Caddesi'nde yer alan ASKİ su deposunda dün akşam saatlerinde patlama meydana geldi.
Patlama sebebiyle sızan sular, sokak ve caddelere kadar inerken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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