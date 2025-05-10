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        Haberler Spor Basketbol NBA Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder'a karşı seride öne geçti! - Basketbol Haberleri

        Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder'a karşı seride öne geçti!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, evinde Oklahoma City Thunder'ı uzatmada 113-104 yenerek Batı Konferansı yarı final serisinde 2-1 öne geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 11:26 Güncelleme: 10.05.2025 - 11:26
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        Denver Nuggets seride öne geçti!
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        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Denver Nuggets, sahasında Oklahoma City Thunder'ı uzatmada 113-104 yenerek seride 2-1 öne geçti.

        NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın yarı final serisi üçüncü maçında Thunder'i Ball Arena'da konuk eden Nuggets, müsabakayı 9 sayı farkla kazandı.

        Nuggets'ta Jamal Murray 27 sayı, Nikola Jokic de 20 sayı ve 16 ribauntla galibiyette önemli rol oynarken, Aaron Gordon 22, Michael Porter ise 21 sayıyla oynadı.

        Thunder'da ise Jalen Williams 32 sayı, Chet Holmgren 18 sayı ve 16 ribaunt, Shai Gilgeous-Alexander 18 sayı ve 13 ribauntla öne çıktı.

        CLEVELAND CAVALIERS GALİBİYETLE TANIŞTI

        Cleveland Cavaliers, ilk iki maçı kaybettiği Doğu Konferansı yarı finalinde Indiana Pacers karşısında üçüncü müsabakayı 126-104 kazanarak seriyi 2-1'e getirdi.

        Pacers'ın ev sahipliğinde Gainbridge Fieldhouse'da oynanan karşılaşmada Cavaliers'ın yıldızı Donovan Mitchell, 43 sayı ve 9 ribauntla maçın en skorer ismi oldu.

        Konuk takımda Jarrett Allen 19 sayı ve 12 ribaunt, Evan Mobley de 18 sayı ve 13 ribauntluk performans sergiledi.

        Pacers'ta ise Bennedict Mathurin 23, Pascal Siakam da 18 sayıyla oynadı

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