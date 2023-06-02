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Denver Nuggets, NBA finalinde ilk maçı kazandı

NBA final serisi ilk maçında Denver Nuggets, konuk ettiği Miami Heat'i 104-93'lük skorla yenerek seride 1-0 öne geçti. Nuggets'ta Nikola Jokic 27 sayı, 14 asist ve 10 ribaund ile triple-double yaptı

Giriş: 02.06.2023 - 10:34 | Güncelleme: ABONE OL
Denver Nuggets, NBA finalinde ilk maçı kazandı
İHA

Denver Nuggets ile Miami Heat'in mücadele ettiği NBA finalinde heyecan başladı. Ball Arena'da oynanan final serisi ilk maçında Denver Nuggets, Miami Heat'i 104-93'lük skorla mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

Nuggets'ta 27 sayı, 14 asist ve 10 ribaund ile triple-double yapan Sırp pivot Nikola Jokic, galibiyetin mimarı oldu. Ev sahibinde Jamal Murray 26 sayı, 10 asist, Michael Porter Jr. da 14 sayı, 13 ribaund ile double-double performansa imza attı. Heat'te ise Bam Adebayo 26 sayı, 13 ribaund, 5 asist, Gabe Vincent 19 sayı, 5 asist, Haywood Highsmith de 18 sayıyla karşılaşmayı tamamladı. Konuk ekipte 32 saniye parkede kalan milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven ise skor katkısı veremedi.

Serinin ikinci maçı, 5 Haziran'da TSİ 03.00'da yine Denver'ın ev sahipliğinde oynanacak.

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