Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu 35 puanla 14. bitiren Yukatel Denizlispor'da forma giyen 26 futbolcudan en uzun süre sahada kalan, 32 maçta 2 bin 810 dakika mücadele eden Radoslaw Murawski oldu.

Sezona Yücel İldiz ile başlayan daha sonra Mehmet Özdilek ve Bülent Uygun'la yoluna devam eden yeşil-siyahlı ekibi, son 4 haftada Levent Kartop çalıştırdı.

Ligi 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 yenilgiyle kapatan Yukatel Denizlispor, 35 puanla 14. sırada yer aldı. Bu sezon attığı 31 golle MKE Ankaragücü ile ligin en az gol atan ekibi olan Yukatel Denizlispor, kalesinde 48 gol gördü.

EN FAZLA FORMA GİYEN MURAWSKI

Toplam 26 oyuncunun forma şansı bulduğu yeşil-siyahlı ekipte 32 maçta 2 bin 810 dakika sahada kalan Murawski, en fazla süre alan isim oldu.

Murawski'yi 2 bin 671 dakika ile Hugo Rodallega ve 2 bin 626 dakikayla Ismail Aissati izledi.

EN AZ GOL ATAN EKİPLERDEN BİRİ

Bu sezon 31 gol atan Yukatel Denizlispor, 14 müsabakada fileleri havalandıramadı.

Yeşil-siyahlı ekipte 7 golü bulunan Oscar Estupinan'ı 6 golle Hugo Rodallega, 4 gol atan Radoslaw Murawski, üçer gol kaydeden Hadi Sacko, Modou Barrow, Mustafa Yumlu ile birer kez fileleri havalandıran Muhammet Özkal, Olcay Şahan ve Recep Niyaz izledi.

Denizlispor'un 2 golünü Antalyasporlu Bahadır Öztürk ile Çaykur Rizespor'dan Jorge Mendes, kendi kalelerine attı.

71 SARI VE 3 KIRMIZI KART

Yeşil-siyahlı futbolcular, 2019-2020 sezonunda 71 sarı ve 3 kırmızı kartla cezalandırıldı.

Radoslaw Murawski, sezon boyunca 8 sarı kart gördü. Modou Barrow, Tiago Lopes ve Zeki Yavru ise takımlarını birer kez eksik bıraktı.

2019-20202 SEZONU RAPORU

Yukatel Denizlispor'da 2019-2020 sezonunda forma giyen isimlerin performansları şöyle:

Futbolcu Maç İlk 11 Süre Sarı Kırmızı Gol Radoslaw Murawski 32 32 2810 8 0 4 Hugo Rodallega 31 30 2671 3 0 6 Ismail Aissati 33 29 2626 5 0 0 Oğuz Yılmaz 27 26 2367 5 0 0 Adam Stackhowiak 26 26 2340 2 0 0 Zeki Yavru 29 27 2262 3 1 Mustafa Yumlu 28 25 2216 6 0 3 Zakarya Bergdich 22 22 1935 6 0 0 Modou Barrow 24 23 1871 3 1 3 Tiago Lopes 23 18 1688 4 1 0 Hadi Sacko 28 19 1570 2 0 3 Olcay Şahan 26 16 1441 2 0 1 Isaac Sackey 20 17 1353 5 0 0 Recep Niyaz 20 14 1241 1 0 1 Cristian Sapunaru 14 13 1156 4 0 0 Oscar Estupinan 28 10 1073 2 0 7 Özgür Çek 14 5 600 2 0 0 Tolgahan Acar 5 5 450 1 0 0 Kibong Mbamba 12 4 411 1 0 0 Ogenyi Onazi 9 4 321 3 0 0 Syam Habib 4 3 279 0 0 0 Hüseyin Altıntaş 3 3 270 2 0 0 Sedat Şahintürk 10 1 267 0 0 0 Mehmet Akyüz 7 1 171 0 0 0 Burak Çalık 3 1 90 1 0 0 Muhammet Özkal 3 0 38 0 0 1