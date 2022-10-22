MAÇTAN DAKİKALAR 29. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Bekir, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı dışarı gönderdi. 35. dakikada Ahmet Dereli’nin kalecinin müdahalesiyle yerde kalmasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ahmet İlhan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1 46. dakikada Asım’ın ceza saha içi sol çaprazdan vurduğu topu, kaleci son anda kurtararak uzaklaştırdı. 67. dakikada Emircan’ın yaptığı ortada seken topu önünde bulan Ahmet İlhan, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2 80. dakikada sol kanattan Ahmet İlhan’ın yerden yaptığı ortada topu önünde bulan Emircan, not pozisyonda meşin yuvarlağı üst direkten dışarı gönderdi. 88. dakika Gökhan’ın yaptığı ortada dönen topu kontrol eden Bekir, meşin yuvarlağı düzgün vuruşla ağlarla buluşturdu. 1-2

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