Spor Toto 1. Lig’in 10. haftasında A. Denizlispor, evinde karşılaştığı Altınordu’ya 2-1 yenildi.
MAÇTAN DAKİKALAR
29. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Bekir, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.
35. dakikada Ahmet Dereli’nin kalecinin müdahalesiyle yerde kalmasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ahmet İlhan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
46. dakikada Asım’ın ceza saha içi sol çaprazdan vurduğu topu, kaleci son anda kurtararak uzaklaştırdı.
67. dakikada Emircan’ın yaptığı ortada seken topu önünde bulan Ahmet İlhan, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2
80. dakikada sol kanattan Ahmet İlhan’ın yerden yaptığı ortada topu önünde bulan Emircan, not pozisyonda meşin yuvarlağı üst direkten dışarı gönderdi.
88. dakika Gökhan’ın yaptığı ortada dönen topu kontrol eden Bekir, meşin yuvarlağı düzgün vuruşla ağlarla buluşturdu. 1-2
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Oğuzhan Aksu xx, Abdullah Uğur Sarı xx, Ferdi Karadoruk xx
Denizlispor: Hüseyin xx, Samet xx, Muhammed xx, Oğuz xx (Hakan dk. 90 ?), Emre xx, Asım xx (Djedje dk. 69), Mustafa xx, Erdal xx, Gökhan xx, Berkant xx (Okan dk. 69 x), Bekir xx
Altınordu: Ali Emre xx, Yusuf Can xx (Emircan dk. 46 xx), Erdi xx, Rahmi xx, Rıdvan xx, Ali xx, Kürsad xx (Muzaffer dk. 61 x) (Safa dk. 89 x), Kubilay xx, Metehan xx, Ahmet İlhan xxx (Volkan dk. 89 ?), Ahmet Dereli xx (Bertuğ dk. 44 x)
Sarı kartlar: Yusuf Can, Kürşat, Rahmi (Altınordu), Emre, Hakan (Denizlispor)
Goller: Ahmet İlhan (dk. 35 ve 67) (Altınordu), Bekir (dk. 88) (Denizlispor)
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