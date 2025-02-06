Denizli Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç da Mahallemde Maç Var projesi ile çocukların ve gençlerin daha sağlıklı, mutlu ve güvenli bir geleceğe adım atmasını sağlayacak çok önemli bir projenin yeni dönemini başlatmanın gururunu yaşadıklarını dile getirerek, "Mahallemde Maç Var projesi yalnızca bir futbol turnuvası değil, mahalle kültürünü yeniden canlandıran, dostluğu, dayanışmayı ve sporun birleştirici gücünü hissettiren büyük bir sosyal sorumluluk faaliyetidir. Bu projeyi geçen yıl hayata geçirirken hedefimiz; gençlerimizi kötü alışkanlıklardan koruyarak eğitimlerinden arta kalan zamanı kaliteli bir şekilde geçirmelerini, her türlü kötü alışkanlıktan ve kötü arkadaşlıklardan uzaklaştırmayı amaçlamıştık. Bugün gördüğümüz ilgi ve başarı doğru yolda olduğumuzun en büyük kanıtıdır. Geçen sene ilkini başlattığımız bu projeyle yıllar öncesinde hepimizin çok iyi bildiği, oynadığımız ya da seyrettiğimiz mahalle maçları heyecanını yaşattık. Turnuva sürecinde çok olumlu ve faydalı geri dönüşler aldık. Şunu çok iyi anladık ki toplum yararlı olan bu sosyal projenin her sene geleneksel hale gelip devam etmesidir. Gençlerimizin enerjisini doğru yönlendirdiğimizde sporun onların hayatında nasıl bir değişim oluşturacağımızı hep birlikte görüyoruz. Mahalle maçları geçmişte olduğu gibi bugün de çocuklarımızın hayallerini süslüyor. Eskiden sokak aralarında oynanan bu maçlar şimdi Denizli'nin dört bir yanında paydaş kurumların organizasyonunda yeniden canlanıyor. Denizli denildiği zaman nasıl ilk akla Pamukkale'si, horozu, tekstili geliyor ise bu projenin devam etmesi halinde bundan sonra da Denizli deyince 'hala eskisi gibi mahalle maçları oynanabiliyor' denilsin" ifadelerini kullandı.