Denizli'nin Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi’nde ikamet eden 11 yaşındaki Hüseyin Yusuf, 2 gün önce sabah saatlerinde evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

REKLAM advertisement1 11 YAŞINDAKİ HÜSEYİN ARANIYOR İHA'daki habere göre ailenin tüm aramalarına rağmen ulaşılamayan 11 yaşındaki Yusuf için kayıp ihbarında bulunuldu. Polisin arama çalışması başlattığı Hüseyin Yusuf için aile Denizlili vatandaşlardan yardım bekliyor. Aile, çocuklarını görenlerin polise haber vermelerini istedi. REKLAM

14 YAŞINDAKİ BENGİSU'DAN HABER YOK Ayrıca, 14 yaşındaki Bengisu Keskin, 3 Mart günü evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Ailenin tüm aramalarına rağmen ulaşılamayan 14 yaşındaki Bengisu Keskin için kayıp ihbarında bulunuldu. Polisin arama çalışması başlattığı Bengisu Keskin için aile Denizlili vatandaşlardan yardım bekliyor. Aile, kızlarını görenlerin polise haber vermelerini istedi.