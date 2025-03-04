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        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizli haberleri: Kayıp 2 çocuktan haber alınamıyor | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Kayıp 2 çocuktan haber alınamıyor!

        Denizli'de, sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra 2 gündür haber alınamayan 11 yaşındaki Hüseyin ve evden çıktıktan sonra 1 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki Bengisu için polis ekipleri arama çalışması başlattı. Aileler, kayıp çocukları için yardım çağrısında bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 10:38 Güncelleme: 04.03.2025 - 10:38
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        Kayıp 2 çocuktan haber alınamıyor!
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        Denizli'nin Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi’nde ikamet eden 11 yaşındaki Hüseyin Yusuf, 2 gün önce sabah saatlerinde evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

        11 YAŞINDAKİ HÜSEYİN ARANIYOR

        İHA'daki habere göre ailenin tüm aramalarına rağmen ulaşılamayan 11 yaşındaki Yusuf için kayıp ihbarında bulunuldu. Polisin arama çalışması başlattığı Hüseyin Yusuf için aile Denizlili vatandaşlardan yardım bekliyor. Aile, çocuklarını görenlerin polise haber vermelerini istedi.

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        14 YAŞINDAKİ BENGİSU'DAN HABER YOK

        Ayrıca, 14 yaşındaki Bengisu Keskin, 3 Mart günü evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Ailenin tüm aramalarına rağmen ulaşılamayan 14 yaşındaki Bengisu Keskin için kayıp ihbarında bulunuldu.

        Polisin arama çalışması başlattığı Bengisu Keskin için aile Denizlili vatandaşlardan yardım bekliyor. Aile, kızlarını görenlerin polise haber vermelerini istedi.

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        #Denizli
        #Son dakika haberler
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