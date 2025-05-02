Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, eşinden bir süre önce boşanan Satı Buse D. (22), iddiaya göre, uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen sevgilisi Süleyman Danış (24) ile birlikte ilçeye bağlı Aşağı Mahalle'de yaşamaya başladı.

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"SEVGİLİM, OĞLUMU DÖVÜYOR" DHA'daki habere göre Satı Buse D., önceki sabah komşularına, oğlu A.K.'nin (2), Danış tarafından darp edildiğini söyleyerek yardım istedi. Bunun üzerine komşular, anne ve oğlunu Sarayköy Devlet Hastanesi'ne götürdü.

EVDE UYURKEN GÖZALTINA ALINDI Hastanede yapılan muayenede A.K.'nin yüzü ve vücudunda darp izleri olduğu tespit edilince durum polise bildirildi. Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı adrese giderek Süleyman Danış'ı evde uyurken gözaltına aldı. REKLAM

SAĞ KOLU KIRIK, GÖZÜNÜ KAYBETME RİSKİ VAR İlk müdahalesi Sarayköy Devlet Hastanesi'nde yapılan A.K., Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerde; çocuğun sağ kolunda kırık olduğu, vücudunun birçok yerinde darp izleri bulunduğu ve göz çevresindeki şiddetli travmalar nedeniyle sağ gözünü kaybetme riski taşıdığı belirlendi.

ÇOCUK TEDAVİ ALTINA ALINDI Hastanede tedaviye alınan A.K.'nin ağladığı sırada hemşirelerin onu teselli etmeye çalıştığı anlar da cep telefonu ile görüntülendi.

ANNE SERBEST BIKAKILDI A.K. yoğun bakımda tedaviye alırken, anne Satı Buse D. de gözaltına alındı. Satı Buse D.'nin ilk ifadesinde; Süleyman Danış'ın kendisini ve çocuğunu darp ettiğini söylediği öğrenildi. Anne Satı Buse D., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

SAĞ GÖZÜ AMELİYAT EDİLECEK Hastanedeki tedavisi süren ve servise alınan A.K.'nin hayati tehlikeyi atlattığı, sağ gözünü kurtarmak için ameliyat edileceği öğrenildi. REKLAM

ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Danış, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI Danış, ilk ifadesinde; Satı Buse D. ile ilişki yaşadığı sırada A.K.'nin yanlarına gelip ağlamaya başladığını, bu nedenle öfkelenerek A.K.'ye birkaç kez vurduğunu, amacının dövmek olmadığını, alkollü olduğu için ne yaptığını hatırlamadığını ve çocuğu annesinin de dövmüş olabileceğini öne sürdü.

ÇOCUK DEVLET KORUMASINDA Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, A.K.'nin devlet korumasına alındığını açıkladı.