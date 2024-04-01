Denizli'deki balkon faciasından acı haber

Resmi olmayan sonuçların belli olmaya başlamasının ardından çok sayıda partili, seçim zaferini kutlamak için Yeni Mahalle'deki Karaoğlanoğlu Caddesi'nde bulunan parti binası önünde toplandı.

Caddede devam eden kutlamaların yanı sıra ikinci kattaki parti binasına çıkan kalabalık bir grup, ilçe binasının iki balkonunu doldurdu.