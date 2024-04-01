Denizli'deki balkon faciasından acı haber
Denizli'nin Tavas ilçesinde, CHP binasında seçim sonuçlarının kutlanması sırasında balkonun çökmesi sonucu hastaneye kaldırılan yaralılardan ilçe başkan yardımcısı Mehmet Palas hayatını kaybetti.
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Türkiye, yerel yöneticilerini belirlemek için dün sandık başına gitti. Kesin olmayan sonuçlara göre, Denizli’nin Tavas ilçesinde CHP Belediye Başkanı Kadir Tatık, oyların yüzde 52,87'sini alarak seçimi kazandı.
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Resmi olmayan sonuçların belli olmaya başlamasının ardından çok sayıda partili, seçim zaferini kutlamak için Yeni Mahalle'deki Karaoğlanoğlu Caddesi'nde bulunan parti binası önünde toplandı.
Caddede devam eden kutlamaların yanı sıra ikinci kattaki parti binasına çıkan kalabalık bir grup, ilçe binasının iki balkonunu doldurdu.
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BALKON AĞIRLIĞI KALDIRAMADI
Kutlamalar coşku içerisinde devam ederken, ağırlığı daha fazla kaldıramayan balkonlardan birisi üzerindekilerle birlikte çöktü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Yaralanan 18 kişi, ambulansla Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Yaralı Mehmet Palaz hastanede yaşamını yitirdi. 60 yaşındaki Mehmet Palaz'ın CHP ilçe başkan yardımcısı olduğu öğrenildi.
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Yaralılardan 13'ü tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 4'ünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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Öte yandan balkonun çökme anı kameralara yansıdı.
Kutlamaları kayıt altına alan bir partilinin cep telefonu kamerasına yansıyan kaza anına ait görüntülerde, üzerinde çok sayıda partilinin bulunduğu balkonun kutlama yapılırken bir anda göçtüğü ve üzerindekilerin yere düştüğü anlar yer aldı.