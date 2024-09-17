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        Haberler Gündem Denizli'de silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Denizli'de silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 06:07 Güncelleme: 17.09.2024 - 06:34
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        Silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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        Kınıklı Mahallesi Hüseyin Yılmaz Caddesi'nde tadilat yapılan iş yerinde arkadaşlarıyla oturan Mehmet D. ile buraya gelen kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tarafların dahil olduğu tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavgada silahla yaralanan Mehmet D. olay yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralanan iki kişi ise sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çevresinde güvenlik önlemi alınan olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan ve kavgada kullanıldığı değerlendirilen silah ve bıçak ele geçirdi.

        Kavgaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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