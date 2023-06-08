Denizli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kentte öğleden sonra başlayan yağmur şiddetini artırınca bazı iş yerlerine su bastı.

Kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yollarda biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken trafik aksadı.

Yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, binaların saçak altında ve otobüs duraklarında sağanağın durmasını bekledi.

Cadde ve yollarda biriken suyun tahliyesi için belediye ekipleri çalışma başlattı.

Bayramyeri Meydanı'nda bir iş merkezinin demir çatısı yağış nedeniyle yerinden koptu. Bir parçası boşta duran çatı itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yerinden söküldü.

Merkezefendi ilçesinde ise cadde üzerinde bulunan ağaç ve bahçe duvarları yıkıldı.

​​​​​​​Bazı araçlarda maddi hasar oluştu.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.