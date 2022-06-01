Denizli'de pompalı tüfekli saldırı: 1 ölü

AA

Alınan bilgiye göre, ilçedeki oto sanayide bulunan iş yerinden motosikletiyle evine hareket eden Metin Altundağ'a, Akpınar Mahallesi Ceyhun Caddesi'nde otomobille bölgeye gelen bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; ağır yaralanan ve Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılan Altundağ, kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili olarak 16 yaşındaki F.A'yı beraberinde pompalı tüfekle gözaltına aldı. F.A'nın daha önce bir süre Altundağ'ın iş yerinde çalıştığı öğrenildi.