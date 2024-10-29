Başkarcı Dağı'nda da şiddetli bir tepe yangınının sürdüğüne işaret eden İlemin, "Karaçam ormanları yangınlardan çok daha olumsuz etkileniyor, ekosistemin kendisini yenilemesi çok daha yavaş oluyor. Korkarım ki ilerleyen yıllarda Ege'nin yüksek rakımlarındaki karaçam ormanları da artık ciddi bir tehdit altında kalacak." dedi.

Karaçam habitatına yönelik araştırmalar yürüttüklerini, bu yangının özellikle bölgedeki yaban hayatına olan etkileri konusunda kaygılı olduklarını vurgulayan İlemin, şunları kaydetti:

"Kızılçam ormanlarında yangın sonrası yenilenme ve yaban hayatının toparlanması 5. yıldan sonra olurken karaçam ormanlarında örtünün tekrar yerine gelmesi daha uzun sürüyor. Buna bağlı olarak yaban hayatının ihtiyaç duyduğu ekosistem şartları onlarca yıl eksik kalabiliyor. Bu durumda Başkarcı Dağı örneğinde olduğu gibi hem karakulak hem de vaşak türleri için uygun olan karaçam habitatları ortadan kalkmış oluyor. Sonuç olarak bu alanların yokluğunda zaten tehdit altındaki bu iki yabani kedi türümüz üzerindeki baskı daha da artıyor."​​​​​​​