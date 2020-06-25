Denizli'de orman yangını

Denizli'nin Çal ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın 50 dekar alana zarar verdi.

Kabalar Mahallesi Adıgüzeller Barajı yakınlardaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri yangına müdahale etti.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 arazöz ile 1 yangın söndürme helikopterinin katıldığı çalışmada, ormanlık ve makilik alandaki yangın yaklaşık 1,5 saatte söndürüldü.

Arazinin sarp olduğu bölgedeki yangında yaklaşık 50 dekar alanın zarar gördüğü bildirildi.