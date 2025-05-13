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        Haberler Gündem Denizli'de kontrolden çıkan otomobil apartmanın bahçesine düştü - Güncel haberler

        Denizli'de kontrolden çıkan otomobil apartmanın bahçesine düştü

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, tel örgüleri aştıktan sonra apartman bahçesine düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 19:33 Güncelleme: 13.05.2025 - 19:33
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        Kontrolden çıkarak apartman bahçesine düştü
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        Şemikler Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde D.A. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak yolun karşısındaki sitenin tel örgülerini aşarak yaklaşık 4 metre yükseklikten bahçe katına düştü.

        Bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Aday sürücü olduğu belirtilen D.A, kazayı yara almadan atlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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