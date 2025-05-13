Denizli'de kontrolden çıkan otomobil apartmanın bahçesine düştü
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, tel örgüleri aştıktan sonra apartman bahçesine düştü
Giriş: 13.05.2025 - 19:33 Güncelleme: 13.05.2025 - 19:33
Şemikler Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde D.A. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak yolun karşısındaki sitenin tel örgülerini aşarak yaklaşık 4 metre yükseklikten bahçe katına düştü.
Bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Aday sürücü olduğu belirtilen D.A, kazayı yara almadan atlattı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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